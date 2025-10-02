چهار شهرستان کهگیلویه در انتظار منجی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتلاسلام سید محمد موحد عصر پنج شنبه در شورای اداری کهگیلویه که با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شده بود، خواستار توجه ویژه وزیر به ظرفیتهای مغفول مانده گردشگری و تاریخی شهرستانهای چهارگانه شد.
وی افزود: در بازدید از بافت تاریخی شاهد بودید وضعیت موجود در شأن و جایگاه این بافت نیست.
نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گفت: انتظاری که از حضرتعالی داریم این است که با همان شجاعت و جسارتی که طی دفاع مقدس در میدان مین خوزستان داشتید برای ساماندهی چهار شهرستان اقدام کنید.
وی با اشاره به پتانسیلهای گردشگری شهرستانهای چرام، لنده، بهمئی و کهگیلویه بیان کرد: هر کدام از ظرفیتعا بهشت گمشدهای است ظرفیت هایش هر کدام یک بهشت گمشده است و در هر شهرستان نمادی از تاریخ متبلور بوده و به انتظار یک منجی است.
موحد اضافه کرد: اگر امکانات سرمایهگذاری فراهم باشد قطعاً میتواند رونق اقتصادی به بار بیاورد.
