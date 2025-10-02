  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

چهار شهرستان کهگیلویه در انتظار منجی گردشگری

چهار شهرستان کهگیلویه در انتظار منجی گردشگری

دهدشت-نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده گفت: چهار شهرستان بزرگ کهگیلویه در انتظار منجی گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌لاسلام سید محمد موحد عصر پنج شنبه در شورای اداری کهگیلویه که با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شده بود، خواستار توجه ویژه وزیر به ظرفیت‌های مغفول مانده گردشگری و تاریخی شهرستان‌های چهارگانه شد.

وی افزود: در بازدید از بافت تاریخی شاهد بودید وضعیت موجود در شأن و جایگاه این بافت نیست.

نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گفت: انتظاری که از حضرتعالی داریم این است که با همان شجاعت و جسارتی که طی دفاع مقدس در میدان مین خوزستان داشتید برای ساماندهی چهار شهرستان اقدام کنید.

وی با اشاره به پتانسیل‌های گردشگری شهرستان‌های چرام، لنده، بهمئی و کهگیلویه بیان کرد: هر کدام از ظرفیت‌عا بهشت گمشده‌ای است ظرفیت هایش هر کدام یک بهشت گمشده است و در هر شهرستان نمادی از تاریخ متبلور بوده و به انتظار یک منجی است.

موحد اضافه کرد: اگر امکانات سرمایه‌گذاری فراهم باشد قطعاً می‌تواند رونق اقتصادی به بار بیاورد.

کد خبر 6609449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها