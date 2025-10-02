حجتالاسلام و المسلمین روحالله حریزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت کاروان صمود، این حرکت را حاصل همت آزادگان و مجاهدانی دانست که در پرتو تعالیم اسلام ناب و اندیشههای بنیادین امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، برای مبارزه با طاغوت بینالملل و صهیونیسم جهانی گام برداشتهاند.
وی با بیان اینکه کاروان صمود در حال ایجاد اتصال، ارتباط و جلب مشارکت مردم حقطلب جهان امروز است، اظهار کرد: این حرکت توفیقات چشمگیری در حوزههای مختلف داشته و برخلاف تصور برخی که آن را صرفاً نمادین میدانند، باید عمق راهبردی آن مورد توجه و کاوش قرار گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین حریزاوی افزود: حرکتهایی که ظاهرشان نمادین است، گاه باطنی عمیق و اثرگذار دارند. این نوع حرکتها میتوانند شکستپذیری دشمن و پوشالی بودن آن را آشکار کنند؛ همانگونه که شهید سید حسن نصرالله دشمن را به خانه عنکبوت تشبیه کرد.
معاون سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه حرکتهای نمادین صرفاً تبلیغاتی نیستند، تصریح کرد: این حرکتها به دلیل ریشه داشتن در تعالیم دینی و جهانبینی اسلامی و برخاستن از فطرت انسانی، نهتنها در افکار عمومی بلکه در جان، انگیزه و همت مردم جهان آثار عمیق و بلندمدتی دارند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم نصرت الهی زمانی شامل حال ما میشود که جهتگیری ما نیز در مسیر نصرت خداوند باشد. نصرتهایی چون رعب و بارو که در وعدههای الهی آمدهاند، میتوانند در مسیر اثرگذاری بیشتر این حرکت مورد توجه قرار گیرند.
حجتالاسلام و المسلمین حریزاوی در پایان با تأکید بر اینکه کاروان صمود حرکتی واقعی و دارای اثرگذاری بینالمللی است، گفت: امید داریم این امیدآفرینی که در ذهن، دل، جان و عمل آزادگان عالم ایجاد شده، منجر به شکست نهایی دشمن و پیروزی جبهه حق شود.
