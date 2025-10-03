به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، امام جمعه قم در خطبههای نماز جمعه این هفته قم، با اشاره به اهمیت جایگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی در سرنوشت جامعه اظهار کرد: در آموزههای دینی کوچک شمردن معصیت، گناهی مضاعف تلقی شده و مسئولان و مردم باید نسبت به پاسداشت ارزشهای اسلامی و ترویج حجاب و عفاف حساسیت ویژه داشته باشند.
وی با بیان اینکه عبور از خطوط قرمز الهی پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: مسئولان نباید نسبت به این موضوع بیتفاوت باشند و در شهر قم، به عنوان پایگاه اصلی ارزش های دینی، بیش از دیگر نقاط کشور نیازمند تذکر و مراقبت در این عرصه هستیم.
امام جمعه قم در ادامه سخنان خود شرایط حساس کنونی ایران و جهان اسلام را بیسابقه توصیف کرد و گفت: امروز شاهد شکلگیری کارزاری بزرگ در منطقه هستیم؛ استعمارگران از همه خطوط قرمز گذشتهاند و حتی آمریکا آشکارا ملتها را به تسلیم در برابر خود فرا میخواند، در حالی که سرنوشت کشورهایی چون لیبی، عراق، افغانستان و قطر بهترین گواه بر سرانجام شوم سازش با دشمن است.
آیتالله اعرافی با اشاره به تلاش دشمنان برای جلوگیری از شکلگیری قدرت مستقل در خاورمیانه تصریح کرد: اگر کشورهای عربی در این عرصه غفلت کنند، با آسیبهای سنگینی روبهرو خواهند شد.
وی ادامه داد: امروز آمریکا و اروپا از ما میخواهند در برابر رژیم صهیونیستی تسلیم شویم و نه قدرت دفاعی داشته باشیم و نه اقتصاد و سیاست مستقل؛ در حالی که ملت ایران تجربه مقاومت و ایستادگی در برابر چنین فشارهایی را بارها پشت سر گذاشته است.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اظهار کرد: غزه امروز نقشه مظلومیت یک ملت بیپناه است و برخورد بیرحمانه دشمنان با کاروانهای صمود و مقاومت، نشان میدهد که هیچیک از معیارهای انسانی و الهی در رفتار آنان وجود ندارد.
اعرافی افزود: دشمنان برای ایران نیز مکانیسمهای فشار از جمله ماشه را طراحی کردهاند، اما بدانند که هرچند ممکن است برخی سنگرها در کوتاهمدت به دست آنان بیفتد، در نهایت پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.
امام جمعه قم تأکید کرد: امت اسلام و ملت بزرگ ایران در این برهه حساس تاریخی باید هوشیار باشند و ارتقای تابآوری در برابر جنگ ادراکی دشمنان را جدی بگیرند.
وی اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است توانمندیهای اقتصادی، دفاعی، فرهنگی، سیاسی و دیپلماسی هوشمندانه خود را تقویت کنیم، چرا که دشمنان به دنبال ملتهای ضعیف و سرزمینهای سوخته هستند.
نظر شما