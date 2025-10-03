طاهری: جنگ رسانه ای دشمن عامل اصلی تشدید تورم در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته کاشمر که در امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، اظهار کرد: نیروی انتظامی مقتدر، مهربان و مظلوم برخاسته از میان ملت برای ملت است و زیر چتر ولی فقیه و با پشتوانه دولت، حافظ امنیت داخلی کشور است.
امام جمعه کاشمر از سبزپوشان نیروی انتظامی به عنوان مدافعان مردم و نظام قدردانی کرد و با اشاره به فداکاریهای اخیر آنها در جنگ ۱۲ روزه افزود: در حملههایی که به برخی پایگاهها انجام شد، حدود ۱۰۰ نفر از اعضای نیروی انتظامی شهید شدند و این از جمله نمادهای ایثارگری و حضور نیروی انتظامی در میدان دفاع از کشور و انقلاب است.
وی در ادامه به موضوع مکانیزم ماشه و بازگشت احتمالی تحریمها پرداخت و گفت: تحلیلهای موافق و مخالف در این زمینه وجود دارد و دشمنان ایران، از جمله آنها که در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل دخالت داشتند، به ذات دشمنی خود عمل میکنند و نمی خواهند از طریق گفتوگو یا توافق، کارها به پیش برود.
طاهری تاکید کرد: قانونگریزی و عدم پایبندی دشمنان به تعهدات بینالمللی برای همه آشکار شده و این رفتارها چهره واقعی تمدن غرب را به نمایش گذاشته است.
امام جمعه کاشمر با اشاره به تحلیلهایی که از سوی صاحبنظران غربی و شرقی ابراز شده، بیان کرد: برخی تحلیلگران برجسته اروپایی و آسیایی به نقش ایران در معادلات تمدنی تاکید دارند و عنوان می کنندنه چین و نه روسیه، بلکه ایران است که میتواند تمدن بشر را نجات دهد.
وی این استدلال را در چارچوب نگرانی از استیلای غرب و افول نسبی آن با تاکید بر الگوی مردمی و انقلابی ایران بیان کرد و گفت: امروز تصاویر مقام معظم رهبری و جاذبههای مبارزاتی ایران در جهان دیده میشود.
طاهری با هشدار به اینکه که جنگ رسانهای باعث تشدید تورم و به تبع آن فشارهای اقتصادی بر مردم شده است عنوان کرد: مکانیزم ماشه آخرین تیر دشمن بود که این فرصت هم از دست دشمن رفته و اکنون زمان بازگشت به ظرفیتهای داخلی و تکیه بر توان ملی است.
امام جمعه کاشمر خواستار گارد جنگی مسئولین در مواجهه با بحرانها شد و از آنان خواست جنگ فرهنگی و اقتصادی را جدی بگیرند تا مردم وقتی به مدیران نگاه میکنند، نشانههای پایداری، ایستادگی و تلاش برای حل مشکلات را ببینند تاکید کرد: دشمن با حمله فرهنگی در پی تضعیف ایمان و با حمله اقتصادی در پی قطع امید مردم است، اما به رغم همه فشارها، ایران مسیر خود را با قوت ادامه خواهد داد.
وی همچنین به حرکتهای مردمی بینالمللی در حمایت از مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: کاروان صمود و تلاشهایی که از سوی دهها کشور برای کمک و همبستگی با مردم غزه انجام میشود نشان میدهد که بسیاری از مردم جهان به دنبال عدالتخواهیاند و دیگر به دنبال راهحلهای تمدن غرب نیستند.
امام جمعه کاشمر نسبت به خطرات حرکتها و اعتراضات کور اجتماعی هشدار داد و تاکید کرد اعتراضهای مردمی حق مردم است، ولی حرکات کور و تخریب اموال عمومی و به خشونت کشاندن اعتراضات را محکوم می کنیم.
وی عنوان کرد: مردم در پیگیری مشکلات خود از مسیر قانونی و عقلانی حرکت کنند و به جای اقدامات هیجانی، موضوعات را در مجاری مربوطه پیگیری نمایند تا هم مطالبات به نتیجه برسد و هم از فرصتطلبی دشمن جلوگیری شود.
طاهری با اشاره به اینکه ایران سپر بلای تمام دولتهای دنیا است و ایستادگیاش پیامهای مهمی برای مردم جهان دارد، تاکید کرد: اکنون زمان بازگشت به استعدادهای داخلی و اعتماد به ظرفیتهای خدادادی کشور است تا از فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی عبور کنیم.
امام جمعه کاشمر با تاکید بر اینکه ایران باید قوی شود گفت: راه پایان دادن به جنگ نابودی اسرائیل و قوی ترشدن ایران است.
وی افزود: دشمنان ملت ایران خواهان تسلیم و ذلتاند و تلاششان ایجاد فشار اقتصادی و فرهنگی برای شکستن اراده مردم است، اما به کوری چشم آنان، ملت مسیر خود را ادامه خواهد داد.
