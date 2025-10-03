  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

پنجره مهر؛

کاروان خودرویی در حمایت از مردم غزه در ارومیه

کاروان خودرویی در حمایت از مردم غزه در ارومیه

ارومیه- کاروان خودرویی در حمایت از مردم مظلوم غزه عصر جمعه در ارومیه به راه انداخته شد.

