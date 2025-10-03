https://mehrnews.com/x39c9X ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳ کد خبر 6610342 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳ پنجره مهر؛ کاروان خودرویی در حمایت از مردم غزه در ارومیه ارومیه- کاروان خودرویی در حمایت از مردم مظلوم غزه عصر جمعه در ارومیه به راه انداخته شد. دریافت 14 MB کد خبر 6610342 کپی شد مطالب مرتبط سومین خیزش سراسری «فریاد فلسطین» در بابل و رامسر برگزار شد صادقی: حجاب سنگر مقاومت در نبرد رسانهای صهیونیستی است کاروان صمود نماد خروش وجدان جمعی بود برچسبها حمایت از غزه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کاروان خودرویی
