محمدیان: محتوای مراسم مذهبی باید متناسب با نیاز امروز جامعه باشد

شیراز- رئیس شورای هیأت‌های مذهبی استان فارس بر ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری آیین‌های عزاداری و مذهبی گفت:محتوای مراسم مذهبی باید متناسب با نیاز امروز جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان صبح پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس با اشاره به مراسم مذهبی و جایگاه اهل بیت (ع) در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: گرچه عشق به اهل بیت (ع) امری ماندگار است، اما محتوای ارائه شده در مجالس باید متناسب با نیاز امروز جامعه باشد.

وی با اشاره به مراسم مذهبی سال‌های گذشته، که تمرکز اصلی بر برگزاری مراسم بود، تصریح کرد: امسال باید رویکرد جدیدی اتخاذ شود. زیبایی حقیقی در آمادگی، ایثار، فداکاری و گذشت است که این جوانان اصالت خود را نشان دادند.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی فارس اشاره به شرایط فعلی کشور که در واقع شرایط جنگی است، گفت: تأثیر جنگ روانی می‌تواند به مراتب آسیب‌رسان‌تر باشد و لازم است که جوانان در این زمینه آمادگی داشته باشند و در مجالس مذهبی این مسائل تبیین شود.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه تبیین و بصیرت‌افزایی را بر عهده مبلغان و سخنرانان دانست و ابراز امیدواری کرد که محتوای مجالس به‌گونه‌ای باشد که از تضعیف بنیه معنوی جامعه جلوگیری شود.

