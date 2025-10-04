کشف بیش از ۴ هزار خودرو سرقتی در یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در مراسم گرامیداشت روز کارآگاه و تجلیل از کارآگاهان برتر کشور ضمن درود به شهدای مظلوم فراجا به ویژه ۱۳۸ کارآگاه پلیس آگاهی از جمله سه کارآگاه شهید در جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: هر ساله در ۱۱ مهر که مصادف با هفته انتظامی است در سالنامه انتظامی این روز با عنوان روز کارآگاه ثبت شده که در این روز از کارآگاهانی که در خط مقدم تامین امنیت مردم هستند تجلیل میشود
وی با اشاره به وضعیت جامعه آماری کارآگاهان افزود: با توجه به اجرای ۱۴ مرحله آزمون کارآگاهی از سال ۸۲ در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ کارآگاه دارای رتبه مشغول به خدمت هستند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه کارآگاهان برتر در ۲ طیف کشوری و استانی بر اساس فرایندهای مخصوص انتخاب میشوند گفت: کارگروههای تخصصی پلیس آگاهی کارآگاهان معرفی شده از سوی استانها را پس از ارزیابی به امور کارآگاهان معرفی میکنند.
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم پلیس آگاهی رسیدگی به پروندههایی معوقه است بیان کرد: به بیش از ۳۰ هزار پرونده راکد طی یکسال از جمله پروندههای سرقت و جنایی توسط کارآگاهان سراسر کشور رسیدگی شده است.
سردار قنبری خاطرنشان کرد: تحقیق و پژوهشی تحت عنوان اخلاق کارآگاهی از منظر قرآن کریم و نهجالبلاغه به صورت سرفصل آموزشی تصویب و در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفته و مقرر است به صورت کتاب تالیف شود.
وی با اشاره به اینکه نقطه بارز عملکرد پلیس آگاهی از مهر سال گذشته تا مهر ماه امسال راهاندازی گشت پلیس آگاهی است، بیان کرد: الحاق تعداد زیادی دستگاه خودرو و موتورسیکلت به این واحدها افزایش ۵۸ درصدی تعداد نفرات ثابت گشت برگزاری سه دوره آموزش به کارگیری تعقیب و گریز و تیراندازی عملیاتی به کارکنان بخشی از عملکرد واحدهای گشت پلیس آگاهی در سراسر کشور است.
این مقام انتظامی اظهار کرد: کشف بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه وسیله نقلیه توقیف بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ وسیله نقلیه تحت تعقیب و دستگیری ۴ هزار و ۳۸۵ نفر از متهمان و سارقان از عملکرد یکساله گشتهای پلیس آگاهی است.
این مقام ارشد انتظامی همچنین گفت: به منظور انتقال تجربیات کارآگاهان به کارکنان جدیدالورود خاطرات کارآگاهان در سطح کشور جمعآوری و در قالب کتاب ۳۲۰ صفحهای تحت عنوان کشف علمی و کارآگاهان جرائم منتشر شده است.
گفتنی است؛ در این مراسم حکم کارآگاهی به خانواده کارآگاهانی که در حین اجرای ماموریت به درجه رفیع شهادت نایل شدند از جمله شهید سردار لطفی شهید احمدی و شهید حدادیانپور توسط جانشین فرمانده کل فراجا اعطا شد.
نظر شما