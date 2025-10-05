به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وهاب زاده صبح یکشنبه همزمان با سومین روز از هفته فراجا با اشاره به نقش مهم پلیس در تأمین امنیت جامعه، بر ضرورت آموزش مفاهیم امنیتی و اجتماعی به دانش‌آموزان تأکید و اظهار کرد: آشنایی کودکان با وظایف پلیس و نحوه ارتباط صحیح با مأموران انتظامی، می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در جمع دانش‌آموزان ضمن گفتگو و پاسخ به پرسش‌های آنان، بر اهمیت تماس با پلیس در مواقع اضطراری تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید بدانند که پلیس همیشه حامی آنهاست و در هر زمان که احساس خطر یا مشکل داشتند، می‌توانند با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.

در پایان این برنامه، از تعدادی از دانش‌آموزان به‌منظور مشارکت فعال در مراسم، با اهدای هدایایی تقدیر به‌عمل آمد.

