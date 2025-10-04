صادقی: محور سبزه میدان زنجان پس از ۶ سال بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی عصر شنبه در آئین بازگشایی محور سبزه میدان با اشاره به اینکه این مسیر از سال ۱۳۹۸ به منظور مدیریت ترافیک مسدود شده بود، گفت: بازدیدهای میدانی و بررسی‌های شورای ترافیک نشان داد که انسداد این مسیر مغایر با نیازهای ترافیکی و گردشگری شهر است و بازگشایی آن ضروری است.

وی افزود: این مسیر از سبزه‌میدان آغاز و به رختشورخانه، حسینیه اعظم و بازار تاریخی متصل می‌شود و با تسهیل عبور و مرور، زمینه رونق گردشگری و کسب‌وکار را فراهم می‌آورد.

استاندار زنجان تأکید کرد: این اقدام در قالب یک کریدور گردشگری و عبوری تعریف شده و اجرای مسیر دوچرخه‌سواری در کنار آن نیز در برنامه‌های شهرداری قرار دارد.

صادقی با اشاره به آمار بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی عبوری از استان در ایام نوروز امسال گفت: مدت توقف این خودروها کمتر از بیست دقیقه بوده است که نشان‌دهنده ضرورت بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و دسترسی‌های شهری است.

وی افزود: بازگشایی این مسیر، گامی مؤثر در توسعه پایدار شهری، تسهیل تردد شهروندان و افزایش جذب گردشگر باشد.