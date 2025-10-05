دنیامالی: کشتی باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در جلسه علنی غیررسمی که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برای تجلیل از قهرمانان کشتی فرنگی و آزاد کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: ورزش کشتی نه تنها یک رشته ورزشی، بلکه بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ ماست.

وی اظهار کرد: کشتی برای ملت ایران تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه آمیخته‌ای از غیرت، پهلوانی، جوانمردی و اخلاق است. ورزشکاری که در میدان کشتی گام می‌نهد، میراث‌دار هزاران سال تاریخ، پهلوانان نام آور و آموزه‌های فرهنگی ما است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در سال‌های اخیر فدراسیون کشتی ایران با حمایت دولت و مجلس و با همت مربیان، افتخارات بی نظیری کسب کرده است، از این رو این کشتی گیران فرنگی و آزاد در بازی‌های زاگرب ۲۰۲۵ موفق به کسب قهرمانی جهان شدند و عنوان قهرمانی توامان مسابقات کشتی فرنگی و آزاد را به نام خود ثبت کردند.

وی متذکر شد: همچنین در رده‌های نوجوانان و جوانان کشتی ایران با کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی جهان نشان داد که پشتوانه سازی مطمئنی برای آینده کشتی ایران شکل گرفته است. همچنین طی ۵ دوره اخیر بازی‌های آسیایی، کشتی ایران همیشه بیشترین مدال را کسب کرده است و رتبه نخست مدال آوری را به خود اختصاص داده است.

دنیامالی تاکید کرد: بیش از ۶۰ درصد مدال‌های ایران در تاریخ المپیک‌، توسط کشتی کسب شده است. همچنین در بازی‌های آسیایی رشته کشتی همچنان پرچمدار کاروان ایران بوده است. کشتی ستوان فقرات ورزش قهرمانی کشور و سرمایه ای ملی است که باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فراتر از مدال‌ها و نشان‌ها قهرمانان ما حامل پیام وحدت و عزت ملی هستند، گفت: لحظه‌ای که کشتی گیران ایران در میادین جهانی بر سکوی افتخار می‌ایستند و سرود ملی طنین انداز می‌شود و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز جهان به اهتزاز در می‌آید، دل‌های میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان به هم گره می‌خورد.