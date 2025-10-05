پاییز بدون باران ۲۵ استان؛ ۷۵ درصد سدهای کشور خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، آنطور که عیسی بزرگ زاده سخنگوی آب گفته است، پس از پنج سال خشک سالی، پاییز امسال هم خشک است و در این شرایط سد های آبی در وضعیت نا مطلوبی به سر میبرند به طوریکه از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا سیزدهم مهر ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۳۴ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به۶۸ میلیون مترمکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۵۰ درصدی ورودی سدها است.

خروجی سدها با ۸۳ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد زیرا در مدت زمان مشابه خروجی سدها به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۸ میلیارد ۱۸۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال گذشته کاهش ۲۴ درصدی را نشان می دهد زیرا در مدت زمان مشابه میزان حجم آب سد ها ۲۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون متر مکعب بوده است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور ۳۵ درصد و ۷۵ درصد مخازن سدها خالی است.

پاییز بدون باران ۲۵ استان

بررسی موجودی سدهای کشور نشان می‌دهد سدهایی نظیر سدهای استان تهران، خراسان رضوی، قم، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای سال آبی تا کنون ۱.۵ میلیمتر بوده است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ۲ میلیمتر بوده و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۳ میلیمتر را نشان میدهد.

همچنین ۲۵ استان کشور از ابتدای سال آبی تا کنون هیچ بارندگی نداشته استان سمنان هم کمتر از حد نرمال بارند داشته و خراسان شمالی با ثبت ۲.۴ میلیمتر بارندگی وضعیت نسبت بهتری دارد ، کهگیلویه و بویراحمد هم وضعیتی مشابه سال گذشته دارد و استان های گیلان، گلستان و مازندران شرایط مطلوبی دارند.