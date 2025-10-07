حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش فرهنگ قرآن و انس با کلام وحی در بین اقشار مختلف جامعه هستیم و در این مسیر روستاها به عنوان پایگاههای فرهنگی نقش مؤثری دارند.
وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی بیجار با همکاری خانههای قرآن، مربیان قرآنی و هیئتهای مذهبی، اجرای طرحهای آموزش روخوانی، روانخوانی و حفظ قرآن کریم را در روستاهای بیجار در دستور کار قرار داده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از این طرحها تصریح کرد: حضور نوجوانان و بانوان در دورههای قرآنی نشاندهنده عطش معنوی جامعه و اثرگذاری فعالیتهای تبلیغی است.
لزوم آغاز ترویج فرهنگ قرآنی از خانوادهها
وی با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ قرآنی باید از خانوادهها آغاز شود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامهها تربیت نسلی مؤمن، بصیر و آشنا با معارف دینی است تا سبک زندگی اسلامی در جامعه نهادینه شود.
حجتالاسلام جمادیان اضافه کرد: وجود خانهها و موسسات قرآنی نیز در ترویج فعالیتهای دینی و قرآنی در سطح شهر و روستاهای بیجار موثر است و نقش مهمی در تقویت بعد معنوی جامعه ایفا میکنند.
وی یکی از اقدامات اداره تبلیغات اسلامی بیجار را گسترش فعالیتهای قرآنی دانست و اضافه کرد: در این راستا از ظرفیت روحانیون، مربیان و فعالان قرآنی بهره گرفته میشود.
نظر شما