به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح قطعه ۷ آزادراه اصفهان-شیراز با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: قطعه هفتم آزادراه اصفهان-شیراز به طول ۱۲ کیلومتر و با هزینه‌ای بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال، امروز به‌صورت ویدیوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: این قطعه به‌عنوان حلقه پایانی بخش جنوبی آزادراه، ارتباط مستقیم مسیر با بزرگراه شیراز–یاسوج را فراهم می‌کند و گامی مهم در تکمیل این پروژه ملی به شمار می‌رود.

مجری آزادراه‌های جنوب و جنوب‌شرق کشور در تشریح احجام اجرایی پروژه گفت: در مجموع برای احداث این آزادراه بیش از ۵ میلیون مترمکعب عملیات خاک‌برداری و ۲ میلیون مترمکعب خاک‌ریزی انجام شده است. همچنین ۲۱۳ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، ۲۷۳ هزار تن آسفالت‌ریزی و ۱۳ هزار تن میلگرد در طول اجرای پروژه مصرف شده است.

صلواتی ادامه داد: در مسیر اجرای آزادراه، ۱۳ دستگاه پل بزرگ به طول ۳۵۰۰ متر و ۳۹ دستگاه پل کوچک به طول ۴۳۵ متر احداث شده و طول کل پل‌ها به بیش از ۳/۹ کیلومتر می‌رسد.

وی تصریح کرد: اجرای کامل پروژه علاوه بر صرفه‌جویی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت و افزایش ایمنی جاده‌ای، موجب رونق گردشگری و تقویت مبادلات اقتصادی بین استان‌های فارس و اصفهان خواهد شد.

مجری آزادراه‌های جنوب و جنوب‌شرق کشور اضافه کرد: بزودی عملیات اجرایی قطعه ۸ آزادراه شیراز که اصفهان که به نوعی قطعه اول آزادراه شیراز به بوشهر می‌باشد ، آغاز خواهد شد.