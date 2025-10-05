اعتراض بازیکنان به چمن تختی و استقبال سرد هواداران از استقلالی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و چادرملوی اردکان از هفته ششم لیگ برتر از ساعت 16:15 در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* هواداران استقلال که از نتایج بدست آمده تیمشان با ساپینتو به شدت ناراضی بودند خواستار برکناری ساپینتو و حضور فرهاد مجیدی یا مجتبی جباری به عنوان سرمربی استقلال شدند.

*برخلاف تمامی بازی های استقلال که وقتی اتوبوس تیم به ورزشگاه می آمد هواداران به سمت آن رفته و بازیکنان را مورد تشویق قرار می دادند این بار هواداران در اعتراض به نتایج ضعیف تیم، استقبال خوبی از بازیکنان نداشتند.

* بازیکنان استقلال نسبت به وضعیت زمین چمن تختی معترض بوده و اعتقاد داشتند با این کیفیت پایین نمی توان انتظار بازی خوبی از دو تیم داشت.

* حنیف عمران زاده مدافع سابق تیم استقلال از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت. هواداران با دیدن حنیف عمران زاده در کنایه به مدافعان حال حاضر استقلال گفتند اگر همین الان هم بازی کنی بهتر از مدافعان حال حاضر استقلال خواهی بود.

* به هنگام گرم کردن بازیکنان دو تیم، خسرو حیدری و حنیف عمران زاده که روزگاری در استقلال هم بازی بودند با یکدیگر خوش و بش کردند.

* هواداران استقلال امشب را سرنوشت سازترین شب سرمربی پرتغالی استقلال دانستند و گفتند اگر او نتواند این دیدار را با برد به پایان برساند و حتی به تساوی هم دست پیدا کند از استقلال خواهد رفت.

* با توجه به دو دیدار دوستانه تیم ملی ایران برابر تیم های تانزانیا و روسیه، تمرین استقلال سه روز تعطیل خواهد شد و آبی پوشان از روز پنجشنبه تمرینات خود را جهت شروع مجدد لیگ برتر از سر خواهند گرفت.