اخباری: سرتر از استقلال بودیم/ فرق تیم ۲ هزار میلیاردی با ما مشخص نبود

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته ششم بیست و پنجمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه امروز یکشنبه بین تیم های استقلال و چادرملو در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که این دیدار با تساوی یک به یک خاتمه یافت. هادی حبیبی نژاد(۶۹) برای چادرملو و منیرالحدادی(۷۱) برای استقلال گل زدند.

سعید اخباری در نشست خبری بعد از این بازی گفت: می دانستیم که وقتی تیمی تحت فشار است کار برای ما سخت تر می شود. این تیم ترکیبش را تا حدود زیادی تغییر داده بود. با شناختی که از نفراتش داشتیم فکر می کنم سرتر از استقلال بودیم و در خلق موقعیت و استراتژی برتر بودیم.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو ادامه داد: از عملکرد شاگردانم راضی هستم چرا که نمایش خوبی برابر تیم پرمهره استقلال داشتند اما بعد از گلی که زدیم نتوانستند تمرکزشان را حفظ کنند و گل تساوی را دریافت کردند.

اخباری ادامه داد: ما در ۶ هفته گذشته تنها تیمی بودیم که مهمان بودیم. برای همین گرفتن این امتیازها سخت بود. جدول به گونه ای است که هر هفته می تواند تغییر کند. وقتی هواداران تلویزیون را روشن کنند فرق تیم ۲ هزار میلیاردی و ۳۰۰ میلیارد را متوجه نشوند.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو با تاکید بر این که نمی خواهد در مورد داوری صحبت کند گفت: ما اصلا دنبال وقت کشی نبودیم. به خاطر مصدومیت بازیکنان مجبور بودیم شرایط را تغییر دهیم. چون تعویض هایم تمام شده بود چاره ای نداشتیم. ما فوتبال هجومی داشتیم. شما نباید از تیمی که دو فصل است در لیگ برتر حضور دارد انتظار بالایی داشته باشید.