خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها یکی از موضوعات حساس در استان هرمزگان، پشه آئدس و بیماری تب دنگی است، موضوعی که با وجود اهمیت بسیار بالایی که دارد به نظر میرسد هنوز مردم هرمزگان خیلی آن را جدی نگرفتهاند.
بدون شک یکی از علل گذر از سد بحران کرونا این بود که مردم سبک زندگی خود را منطبق با باید و نبایدهای کرونایی تغییر دادند اما در رابطه با پشه آئدس و تب دنگی این تغییر سبک زندگی هنوز مشهود نیست و به نظر میرسد اخبار حاکی از آئدس و خطرات بیماریهای این پشه به اکثر مردم جامعه هرمزگان نرسیده است.
بیماریهای ناشی از آئدس در صورت تبدیل شدن به همهگیری میتواند تمام ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و با این حال هنوز شاهدیم که مردم نسبت به آب کولرهای خود بیتفاوت هستند و این آبها در کوچهها رها شدهاند؛ البته به برکت سفر رئیس جمهور به هرمزگان، شهرداری بندرعباس پر کردن چالهها و گودالهای خیابان را سرعت بخشید اما باز هم ضرورت دارد که سرعت بهسازی محیط توسط شهرداریها و در عین حال سرعت رسیدگی به لولههای شکسته در خیابانها توسط شرکت آب و فاضلاب افزایش یاید چرا که پشه آئدس منتظر آزمون و خطا نمیماند و اگر اماکن تکثیر آن از بین نرود شاهد ایجاد بحرانهایی غیر قابل تصور خواهیم بود چنانچه کارشناسان درمانی اعلام کردهاند اگر به آن درجه برسیم، زیرساختهای درمانی استان جوابگوی درمان بیماران نخواهد بود.
بیش از ۱۰۲۰ مورد مشکوک ابتلا به تب دنگی در هرمزگان ثبت شده است
یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بیماری در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و بیست مورد مشکوک به بیماری در استان ثبت شده است که پس از بررسیهای آزمایشگاهی ۵۰ مورد به عنوان مبتلایان قطعی شناسایی شدهاند.
وی افزود: ۴۸ نفر از این بیماران در شهر بندرعباس و دو نفر دیگر در شهرستانهای بندرلنگه و جاسک بودهاند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی در استان گزارش نشده است.
تاکید بر بهسازی محیط و اقدامات پیشگیرانه
یحیی میرزاده تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات کنترلی، بهسازی محیط زندگی است و از تمامی شهروندان درخواست همکاری داریم.
وی خواستار تعویض مرتب آب زیرگلدانیها هر دو تا سه روز یکبار و ساماندهی آب کولرهای منازل شد.
وی ادامه داد: همچنین جمعآوری لاستیکهای فرسوده، قوطیهای کنسرو و بطریهای آب معدنی که محل تجمع پشههای ناقل بیماری هستند از دیگر موارد مهم مورد تاکید معاون بهداشتی دانشگاه است.
آموزش و اطلاعرسانی در مدارس و دانشگاهها
میرزاده همچنین به اهمیت آموزش همگانی در پیشگیری بیماری اشاره کرد و گفت: آموزش دانشآموزان و دانشجویان در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک دانشگاه علوم پزشکی با شهرداری، هلال احمر، بسیج، سپاه و سایر نهادهای مرتبط باعث شده اقدامات شناسایی، بهسازی و پاکسازی محیط به شکل مستمر و سازمانیافته انجام شود.
آلودگی گسترده مناطق شهری به پشههای ناقل بیماری
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآور شد: در حال حاضر تمام محلات بندرعباس به پشههای ناقل بیماری آلوده هستند و نمیتوان منطقه خاصی را عاری از این آلودگی دانست.
وی بر ضرورت رعایت دقیق نکات بهداشتی توسط شهروندان تاکید کرد و افزود: مشارکت عمومی در اجرای برنامههای بهداشتی تنها راه کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری است.
بهسازی محیط و افزایش سطح آگاهی عمومی موثرترین راهکارها برای مقابله با آئدس
احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت بهسازی محیط و افزایش سطح آگاهی عمومی، این دو محور را از مؤثرترین و کلیدیترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با پشه آئدس و بیماری تب دنگی عنوان کرد.
رفتار جامعه باید تغییر کند
وی ضمن تأکید بر اهمیت آموزش و اطلاعرسانی مستمر اظهار کرد: اطلاعرسانی باید به گونهای هدفمند و اثرگذار انجام پذیرد که منجر به تغییر رفتار جامعه شود و این فرآیند آموزشی بدون وقفه و با استمرار کامل ادامه یابد.
نفیسی همچنین آگاهسازی عمومی را از الزامات و اقدامات حیاتی در حوزه پیشگیری دانسته و از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی خواست در چارچوب وظایف قانونی و مسئولیتهای محوله، همکاری همهجانبه و مؤثر خود را در این زمینه به عمل آورند.
همه ادارات پای کار باشند
اصغر جهانگیری مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری هرمزگان گفت: لازم است تمامی ادارات ذیربط با هدف کنترل بیماریهای منتقله از پشه آئدس مهاجم اقدامات لازم را انجام دهند و پیشگیری از شیوع و بروز این بیماری را اولویت برنامه کاری قرار دهند.
آئدس از مالاریا نیز خطرناک تر است
وی افزود: کارشناسان بهداشت معتقدند که خطر آئدس حتی از بیماریهای شناختهشدهای مانند مالاریا نیز بیشتر است.
جهانگیری عنوان کرد: موفقیت در نبرد با ببر آسیایی و بیماریهای منتقله از آن از جمله تب دنگی نیازمند همکاری فراگیر تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مردم است و تنها با یک عزم ملی و تبدیل پیشگیری به فرهنگ عمومی میتوان این تهدید جدی سلامت را به فرصتی برای ارتقای بهداشت و محیط زیست تبدیل کرد و از گسترش تب دنگی جلوگیری کرد.
تیمهای واکنش سریع در حال سمپاشی نقاط آلوده هستند
پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با اشاره به فعالسازی تیمهای واکنش سریع، انجام سمپاشیهای هدفمند در کانونهای آلوده، ارتقای سطح آگاهی عمومی از طریق آموزش و اطلاعرسانی و اجرای اقدامات میدانی گفت: با همکاری دستگاههای ذیربط، اقدامات گستردهای در جهت مقابله با کانونهای فعال صورت پذیرفته است.
