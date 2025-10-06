  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۸

هادی زاده: توسعه صنایع تبدیلی برای فرآوری مرکبات در آمل لازم است

آمل - مدیر جهاد کشاورزی آمل از پیش‌بینی برداشت بیش از ۵۵ هزار تن پرتقال از باغات شهرستان خبر داد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را برای فرآوری محصولات لازم دانست.

حسن هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی برداشت بیش از ۵۵ هزار تن پرتقال از باغات این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: شرایط اقلیمی مطلوب و تلاش باغداران، آمل را به یکی از قطب‌های مهم تولید مرکبات کشور تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: طبق ارزیابی‌ها، در سال جاری از سطح دو هزار و ۳۷۰ هکتار باغ پرتقال بارور، حدود ۵۵ هزار و ۴۹۰ تن محصول برداشت خواهد شد که این میزان نقش چشمگیری در تأمین پرتقال بازار داخلی دارد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آمل در تولید مرکبات افزود: تنوع اقلیمی، خاک مناسب و تجربه باغداران، باعث شده پرتقال‌های این شهرستان از نظر طعم، ماندگاری و کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار گیرند و مورد توجه بازارهای داخلی و صادراتی باشند.

هادی‌زاده با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد منطقه ادامه داد: تولید پرتقال علاوه بر رونق اقتصادی، موجب اشتغال‌زایی در مراحل کاشت، داشت، برداشت، بسته‌بندی و عرضه شده و یکی از پایه‌های اصلی درآمد خانوارهای روستایی به شمار می‌رود.

وی همچنین به لزوم توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری اشاره کرد و گفت: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فرآوری و بسته‌بندی اصولی، می‌توان ارزش افزوده بالاتری برای محصول ایجاد کرد و زمینه صادرات پایدار را فراهم ساخت.

گفتنی است، شهرستان آمل یکی از مناطق مستعد کشور در تولید مرکبات به‌ویژه پرتقال محسوب می‌شود که محصولات آن به‌دلیل کیفیت بالا و شهرت منطقه‌ای، هر ساله مورد توجه خریداران عمده و مصرف‌کنندگان قرار دارد.

