۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

شمار جان باختگان اتوبوس سرخه افزایش یافت؛ فاطمه شیرازی در گذشت

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از فوت یکی دیگر از مصدومان حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه خبر داد و گفت: فاطمه شیرازی علیرغم تلاش کادر درمان متاسفانه در بیمارستان جان باخت.

علی رشیدی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افزایش شمار جان باختگان اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه خبر داد و ابراز داشت: این حادثه سه فوتی و ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه کادر درمان دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان و بیمارستان کوثر همه تلاش خود را برای درمان مصدومان حادثه به کار بستند، افزود: تیم تخصصی نیز از تهران به سمنان اعزام و کار درمان به سرعت انجام گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه فاطمه شیرازی یکی دیگر از مصدومان حادثه بر اثر شدت جراحات این حادثه تلخ بستری شده بود، ابراز داشت: تمامی امکانات و توان تخصصی برای نجات جان این عزیز دانشجو و دیگر مصدومان به کار گرفته شد.

رشیدی پور با بیان اینکه مجموعه دانشگاه از هیچ تلاشی برای نجات این عزیز دریغ نکرده است، تصریح کرد: متاسفانه حادثه جور دیگری رقم خورد و بار دیگر داغی بر چهره خانواده دانشگاه نشاند و ما را اندوهگین کرد.

وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده مرحومه فاطمه شیرازی و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان، افزود: با تمامی مقصران این رخ داد تلخ برخورد و از تکرار این تراژدی جلوگیری خواهیم کرد.

