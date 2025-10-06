به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی استان به مناسبت هفته فراجا ضمن تبریک هفته فراجا و تقدیر از تلاشهای شبانهروزی نیروهای مسلح، اظهار کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مکتب انقلاب، نیروهای انتظامی کشور از میان افراد متخصص، هوشمند، توانمند و باانگیزه شکل گرفتهاند و امروز امنیتی پایدار و ارزشمند برای ملت ایران فراهم شده است.
وی امنیت را نعمتی کمتر شناختهشده دانست و با اشاره به حدیث شریف «نعمتان مجهولتان؛ الصحه و الامان» افزود: بسیاری شاید در زندگی روزمره قدر این نعمت بزرگ را ندانند، اما حقیقت آن است که تمام فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر بستر امنیت معنا پیدا میکند و این آرامش حاصل سختیها و خطرپذیریهای نیروهای خدوم انتظامی و مسلح است.
ملانوریشمسی با شرح نقش این نیروها در شرایط دشوار خاطرنشان کرد: عزیزان ما در گرمای تابستان و سرمای زمستان، شبهای تعطیل و روزهای کاری، در جادهها، بیابانها، مناطق کوهستانی و نقاط دورافتاده، بیوقفه تلاش میکنند تا آسایش مردم حفظ شود و این فداکاریها شایسته تقدیر و قدردانی است.
استاندار همدان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، به ویژه ده شهید نیروی انتظامی استان، گفت: در جریان جنگ دوازدهروزه، تعدادی از فرماندهان ارشد به شهادت رسیدند اما با مدیریت مقتدرانه فرماندهی کل قوا، اوضاع به سرعت ساماندهی شد و دشمنان ناچار به درخواست آتشبس شدند؛ این نشان میدهد جمهوری اسلامی علاوه بر حفظ امنیت داخلی، در معادلات امنیتی منطقه نیز نقشی مؤثر و تعیینکننده دارد.
وی افزود: امنیت پایدار کشور حاصل همدلی مردم و نیروهای مسلح است؛ ملت ایران همواره با حضور پررنگ و حمایتهای خود، دشمنان را مأیوس کردهاند و بدون این حضور، امنیت کنونی به وجود نمیآمد.
در پایان، استاندار همدان با تقدیر ویژه از خانوادههای شهدا و ایثارگران، ابراز امیدواری کرد دعای خیر آنان همراه همه خدمتگزاران امنیت کشور باشد و خداوند به این نیروهای خدوم عمر با عزت و سلامتی عطا کند.
