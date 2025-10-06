ایران نقش فعالی در تدوین سند استراتژی توسعه انرژی شانگهای۲۰۳۰ ایفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا عفتنژاد، نماینده معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در سازمان همکاری شانگهای، در تشریح روند تدوین سند استراتژی توسعه انرژی ۲۰۳۰ این سازمان اظهار کرد: پس از عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، معاونت برق و انرژی بهعنوان نقطه کانونی همکاریهای انرژی کشور با این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد و از همان ابتدا در فرآیند تدوین سند استراتژی توسعه انرژی کشورهای عضو مشارکتی فعال داشت.
وی با اشاره به محتوای این سند افزود: در این سند، موضوعات مهمی مانند سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای نفت، گاز و برق، اجرای پروژههای مشترک انرژی، اتصال شبکههای برق، توسعه منابع تجدیدپذیر و کمکربن، ارتقای بهرهوری انرژی و استفاده صلحآمیز از فناوریهای هستهای مورد توجه قرار گرفته است.
عفتنژاد تصریح کرد: خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد از پیشنهادات ارائهشده از سوی جمهوری اسلامی ایران در متن نهایی سند مورد پذیرش اعضای سازمان قرار گرفت که این امر دستاوردی ارزشمند در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار انرژی و تثبیت جایگاه کشور بهعنوان محور تبادل و همکاری انرژی در منطقه است.
وی ادامه داد: در ادامه این روند، نقشه راه و برنامه اقدام اجرایی سند با مشارکت نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، ساتبا و مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تدوین شد و در جلسات کارشناسی، پیشنهادات ایران در بخشهای مختلف از جمله صنعت برق، انرژیهای تجدیدپذیر، صرفهجویی و بهرهوری مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفت.
نماینده معاونت برق و انرژی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای پروازی و لغو سفر هیأت ایرانی به نشست وزرای سازمان همکاری شانگهای در چین، سرکنسول سفارت ایران در چین با هماهنگی وزارت امور خارجه در نشست حضور یافت و از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. در این نشست، برنامه اقدام سند استراتژی توسعه انرژی ۲۰۳۰ و پیشنویس نقشه راه اجرایی در هفت بخش اصلی تصویب شد.
عفتنژاد در پایان تأکید کرد: نهایی شدن این سند که پس از پنج نشست تخصصی مجازی به میزبانی معاونت برق و انرژی وزارت نیرو آماده امضا در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهریورماه امسال شد، نتیجه تلاش مستمر کارشناسان ایرانی است و بیتردید زمینهساز تقویت همکاریهای منطقهای و توسعه پایدار بخش انرژی کشور خواهد بود.
این گزارش می افزاید، رضا عفت نژاد و پگاه فلاحی به عنوان نمایندگان وزارت نیرو همگام با نمایندگانی از وزارت نفت، امورخارجه و سازمان انرژی اتمی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تدوین سند استراتژی توسعه انرژی شانگهای ۲۰۳۰ را بر عهده داشتند.
