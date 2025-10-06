۳۱ مشاور املاک متخلف در استان قم پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم دلفانی اظهار کرد: طبق مصوبه شورای ملی مسکن و با هدف کنترل بازار مسکن در سراسر کشور گشت مشترک بازرسی از مشاوران املاک، از خردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز به کار کرده است.

وی افزود:در استان قم نیز این تیم مشترک متشکل از نماینده‌های ادارات کل تعزیرات، صمت، اتحادیه مشاورین املاک، اتاق اصناف، پلیس اماکن، امور مالیاتی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل راه و شهرسازی، بازرسی از بنگاه ها و مشاورین املاک را در دستور کار خود قرار داده‌اند که طی این مدت از مجموع ۲۱۸۳ دفتر املاک موجود در استان، تعداد ۲۴۱۷ مورد بازرسی انجام شده است و از بعضی از مشاورین املاک بازدید چند باره هم صورت گرفت.

دلفانی توضیح داد: براساس بررسی بعمل آمده از تعداد کل بنگاه ها و دفاتر مشاورین املاک استان، تعداد ۱۸۱۶ دفتر دارای مجوز کسب و کار مربوط به شغل بنگاه داری املاک بوده‌اند و ۳۶۷ مشاور املاک غیرمجاز شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: از این تعداد تاکنون ۲۱۵ واحد پلمب شده اند که پس از طی مراحل قانونی و پرداخت جرائم امکان فعالیت مجدد آنها فراهم می شود.

بازرس اداره کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: در گشت بازرسی، عمده تخلفات مشاورین املاک ، عدم صدور کد رهگیری، عدم صدور فاکتور، فقدان پروانه کسب و کار، گران فروشی، عدم نصب نرخنامه و نقض قوانین صنفی بوده است.

وی به اطلاع رسانی عمومی و نصب بنر در معابر اصلی شهر در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان و همکاری و تعامل مناسب دادستانی، پلیس اماکن و فتا با خرید و فروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دلفانی در پایان اظهار کرد: شهروندان قمی در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی بنگاه های املاک، مراتب را به سامانه «ثبت و پیگیری شکایت» به شماره ۱۲۴ یا ۱۳۵ اطلاع دهند.