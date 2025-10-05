به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به ماده یک قانون انتزاع که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، گفت: این وزارتخانه همواره تلاش کرده با برنامه‌ریزی در حوزه تأمین نهاده‌ها، تخصیص ارز، اصلاح تراز تجاری و توسعه بازارهای صادراتی، مسیر پایداری برای تولید و تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند.

وی افزود: اگرچه در گذشته برخی چالش‌ها در حوزه نهاده‌های دامی و تنظیم بازار مشاهده شد، اما امروز با هم‌افزایی نهادهای مرتبط، جلسات کارشناسی در مجلس شورای اسلامی و ستاد تنظیم بازار و نیز همکاری بخش تعاونی و خصوصی، زمینه‌های اصلاح سیاست‌ها و بهبود شرایط فراهم شده است.

قاسمی با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر تخصیص بیش از ۴.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان شهریورماه برای تأمین نهاده‌ها، اظهار کرد: این اقدامات نشان از عزم ملی برای حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش محصولات پروتئینی است.

وی در پایان تاکید کرد: با تغییرات در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و تدوین سیاست‌های جدید، امید آن می‌رود که شاهد رفع دغدغه تولیدکنندگان، افزایش بهره‌وری و ایجاد آرامش پایدار در بازار محصولات کشاورزی باشیم.