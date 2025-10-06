  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

۲ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان+فیلم

۲ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان+فیلم

منابع لبنانی از حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان و شهادت و زخمی شدن سه نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به این کشور خبر دادند.

منابع لبنانی اعلام کردند که یک خودرو در جاده زبدین در منطقه نبطیه در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جاده زبدین در نبطیه لبنان دو نفر شهید و یک نفر از شهروندان لبنانی زخمی شده اند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

کد خبر 6613487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها