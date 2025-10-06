۲ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به این کشور خبر دادند.

منابع لبنانی اعلام کردند که یک خودرو در جاده زبدین در منطقه نبطیه در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جاده زبدین در نبطیه لبنان دو نفر شهید و یک نفر از شهروندان لبنانی زخمی شده اند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.