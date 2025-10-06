نقیلو: ۵۳۰ رشته در دانشگاه آزاد زنجان دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نقیلو، ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر طهرانچیی اظهار کرد: این شهید بزرگوار هم در زمان حیات و هم در زمان شهادت به دانشگاه آزاد اعتبار بخشید و سربلند کرد.
وی ابراز کرد: به منظور حفظ یاد و ارج نهادن به تلاشهای ایشان قرار است یکی از خیابانهای منتهی به دانشگاه به نام شهید دکتر طهرانچی مزین شود، همچنین سردیس دکتر طهرانچی را در دست ساخت داریم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان یادآور شد: شهید طهرانچی دانشگاه آزاد را یک دانشگاه اجتماعی معرفی میکرد؛چراکه رتبههای متعددی را در خود جای داده است.
وی تعداد فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد در استان زنجان را ۲۰۰ هزار نفر برشمرد و گفت: هر خانواده یک نماینده در این واحد آموزشی دارد و قرار است ما در بطن جامعه باشیم و بدون اصحاب رسانه نمیتوانیم به این امر جامه عمل بپوشانیم.
نقیلو با بیان اینکه دانشگاه آزاد بر اساس یک ضرورت شکل گرفت که همچنان باقی است، خاطرنشان کرد: دکتر طهرانچی دانشگاهها را سطحبندی کرد و قرار شد دانشگاههای سطح بالا ماموریتمحور باشند و در راستا ماموریت سریع و ارزانسازی ساختمانها به زنجان سپرده شد.
وی با اشاره به اینکه همچنین شهید طهرانچی معتقد بود دانشگاه باید تحول ایجاد کند، ادامه داد: بررسی کیفیت و برندسازی زیتون طارم و طراحی چاقو و سختیسنجی آن نیز از دیگر اولویتها برای ورود دانشگاه به آن است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تعداد رشتههای تحصیلی در استان زنجان را بیش از ۵۳۰ رشته برشمرد و گفت: در مقطع کارشناسی پیوسته ۱۰۷ و مقطع کارشناسی ناپیوسته ۶۵ رشته در این استان دایر شده است.
وی در مورد اعتبار مقالهها و مدارک تصریح کرد: همه مقالات تولید شده در کشور در دانشگاههای معتبر دنیا مورد پذیرش است و افراد میتوانند برای ادامه تحصیل از این مدارک استفاده کنند.
نقیلو در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد: کارخانجات مشکل تامین نیرو دارند و برای حل این چالش طرح پویش در دانشگاه راهاندازی کردیم تا کارجویان به طور آزمایشی در واحدهای صنعتی جذب شوند.
وی به موضوعمحور شدن دانشگاهها تاکید کرد و افزود: همانطور که پژوهشها مسئله محور هستند باید آموزشها نیز مسئلهمحور و دارای خروجی باشد.
