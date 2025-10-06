به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه کارگروه استانی مولدسازی، افزود: دستگاههای اجرایی استان، اطلاعات داراییهای خود را بهطور دقیق در سامانه «سادا» ثبت و نسبت به خوداظهاری اموال مازاد اقدام کنند در غیر این صورت خود دبیرخانه کارگروه عمل خواهد کرد.
استاندار زنجان با اشاره به آغاز مطلوب روند مولدسازی در استان، گفت: ضروری است با رفع موانع و مشکلات مربوط نسبت به ادامه روند مولدسازی در استان تلاش بیشتری صورت گیرد تا اهداف استان در این زمینه محقق شود.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای مولدسازی برای تأمین مالی طرحهای نیمهتمام، اظهار داشت: باید از فرصتهای قانونی موجود در آییننامهها و بخشنامههای مربوط استفاده کرد و طرحهای مهم را به اتمام رساند.
استاندار زنجان همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات کارگروه تأکید کرد و گفت: این جلسات باید بهصورت هفتگی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شود و دستگاههایی که بیشترین تعداد و با ارزشترین اموال مازاد را دارند باید سریعتر، مشکلاتشان برطرف و تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به تخصیص ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در جریان سفر رییس جمهور به استان، اعلام کرد: حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال از این اعتبار باید از طریق فرآیند مولدسازی تأمین و با اولویتبندی صرف تکمیل طرحهای نیمهتمام شود.
صادقی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات مربوط به اموال مازاد دستگاهها در سامانه مربوط تأکید کرد و گفت: دبیرخانه کارگروه باید پیگیریهای لازم را از دستگاهها و نیز هیات عالی مولدسازی تا حصول نتیجه انجام دهد و در فرآیند تسهیل امور نظارت مستمری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق و مسئولانه اموال مازاد دستگاهها، وظیفهای است که مدیران اجرایی باید بهطور جدی آن را دنبال کنند.
نظر شما