به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح یک مدرسه ۴ کلاسه در روستای پشتریگ از توابع شهرستان میرجاوه صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان و دانش آموزان برگزار شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: این مدرسه با زیربنای ۲۱۵ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان با مشارکت نیک اندیش افتتاح شد.
میثم لکزایی اظهار داشت: این پروژه در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی مناطق کمبرخوردار استان و با هدف ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان اجرا شده است.
وی افزود: احداث مدارس در مناطق روستایی و مرزی از اولویتهای اصلی نوسازی مدارس استان است و تلاش داریم با همکاری خیرین گرانقدر و حمایت دولت هیچ دانشآموزی به دلیل نبود فضای آموزشی از تحصیل بازنماند.
