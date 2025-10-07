  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

یک مدرسه ۴ کلاسه در روستای پشت‌ریگ میرجاوه افتتاح شد

میرجاوه - یک مدرسه ۴ کلاسه در روستای پشت‌ریگ از توابع شهرستان میرجاوه با زیربنای ۲۱۵ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان با مشارکت خیر نیک اندیش افتتاح و تحویل دانش آموزان داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح یک مدرسه ۴ کلاسه در روستای پشت‌ریگ از توابع شهرستان میرجاوه صبح سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان و دانش آموزان برگزار شد.

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: این مدرسه با زیربنای ۲۱۵ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان با مشارکت نیک اندیش افتتاح شد.

میثم لکزایی اظهار داشت: این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی مناطق کم‌برخوردار استان و با هدف ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان اجرا شده است.

وی افزود: احداث مدارس در مناطق روستایی و مرزی از اولویت‌های اصلی نوسازی مدارس استان است و تلاش داریم با همکاری خیرین گرانقدر و حمایت دولت هیچ دانش‌آموزی به دلیل نبود فضای آموزشی از تحصیل بازنماند.

