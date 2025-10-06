اصلاح ساختار مدیریت منابع برنامه اولویت دار دانشگاه پیام نور است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رفیعی ظهر دوشنبه در آیین معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: این دانشگاه پس از تبدیل از دانشگاه منطقه‌ای به استانی در سال ۱۳۸۵–۱۳۸۶، مسیر رشد شتابانی را طی کرده است.

وی افزود: در سال ۱۳۸۹، شمار دانشجویان مرکز اراک به حدود ۹ هزار نفر رسید و مجموع دانشجویان دانشگاه در سطح استان به ۴۶ هزار نفر افزایش یافت.

رفیعی تصریح کرد: با توجه به کاهش تعداد دانشجویان در سال‌های بعد، دانشگاه اقدام به بازنگری در نیروی انسانی و تشویق کارکنان به انتقال به سایر سازمان‌ها کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، مرکز اراک با بیشترین ظرفیت دانشگاه، میزبان حدود ۳ هزار دانشجو است و سایر مراکز استان نیز بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دانشجو پذیرش می‌کنند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی تاکید کرد: هدف ما ارائه خدمت به دانشگاه و ارتقای وضعیت آن است و رفع چالش‌هایی همچون کمبود بودجه و مدیریت منابع انسانی تنها با همکاری و هم‌افزایی اعضای هیئت علمی و کارکنان امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: دانشگاه پیام نور اراک با ۶ مرکز فعال در استان مرکزی، همچنان نیازمند حمایت و همکاری سازمان‌های دولتی و استانی است.

رفیعی تصریح کرد: در تمامی انتصابات و تغییرات دانشگاه، تنها مصالح دانشگاه و شایستگی افراد مدنظر قرار خواهد گرفت و تمامی اقدامات ما با هدف ارتقای جایگاه دانشگاه به یکی از دانشگاه‌های سرآمد استان انجام خواهد شد.