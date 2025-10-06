  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

اصلاح ساختار مدیریت منابع برنامه اولویت دار دانشگاه پیام نور است

اصلاح ساختار مدیریت منابع برنامه اولویت دار دانشگاه پیام نور است

اراک- سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی با تأکید بر اینکه مسائل سیاسی نباید مانع پیشرفت علمی شود، گفت: اولویت اصلی ما اصلاح ساختار، مدیریت منابع و ارتقای کیفیت آموزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رفیعی ظهر دوشنبه در آیین معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: این دانشگاه پس از تبدیل از دانشگاه منطقه‌ای به استانی در سال ۱۳۸۵–۱۳۸۶، مسیر رشد شتابانی را طی کرده است.

وی افزود: در سال ۱۳۸۹، شمار دانشجویان مرکز اراک به حدود ۹ هزار نفر رسید و مجموع دانشجویان دانشگاه در سطح استان به ۴۶ هزار نفر افزایش یافت.

رفیعی تصریح کرد: با توجه به کاهش تعداد دانشجویان در سال‌های بعد، دانشگاه اقدام به بازنگری در نیروی انسانی و تشویق کارکنان به انتقال به سایر سازمان‌ها کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، مرکز اراک با بیشترین ظرفیت دانشگاه، میزبان حدود ۳ هزار دانشجو است و سایر مراکز استان نیز بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دانشجو پذیرش می‌کنند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی تاکید کرد: هدف ما ارائه خدمت به دانشگاه و ارتقای وضعیت آن است و رفع چالش‌هایی همچون کمبود بودجه و مدیریت منابع انسانی تنها با همکاری و هم‌افزایی اعضای هیئت علمی و کارکنان امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: دانشگاه پیام نور اراک با ۶ مرکز فعال در استان مرکزی، همچنان نیازمند حمایت و همکاری سازمان‌های دولتی و استانی است.

رفیعی تصریح کرد: در تمامی انتصابات و تغییرات دانشگاه، تنها مصالح دانشگاه و شایستگی افراد مدنظر قرار خواهد گرفت و تمامی اقدامات ما با هدف ارتقای جایگاه دانشگاه به یکی از دانشگاه‌های سرآمد استان انجام خواهد شد.

کد خبر 6613800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها