به گزارش خبرگزاری مهر، آلما دوفور، نماینده پارلمان فرانسه امروز دوشنبه به الجزیره گفت: ناوگان آزادی به دنبال شکستن محاصره غیرقانونی غزه است.

این نماینده پارلمان فرانسه، در این خصوص ادامه داد: ما از امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه می‌ خواهیم تا کشتی‌ های امدادی را به نوار غزه بفرستد.

این در حالیست که کمیته بین المللی شکستن محاصره نوار غزه پیشتر از تداوم حرکت موج جدیدی از کشتی ها به سمت این باریکه خبر داده و اعلام کرده بود که این کشتی ها در مسافت ۲۹۴ مایل دریایی معادل ۵۴۵ کیلومتری نوار غزه قرار دارند.

ائتلاف ناوگان آزادی روز جمعه اعلام کرد که ۱۱ کشتی به مسیر خود از ایتالیا به سوی نوار غزه با هدف شکستن محاصره این باریکه ادامه می دهند.

در بیانیه صادره از سوی ائتلاف ناوگان آزادی آمده است که بعد از حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود حامل کمک های انسانی برای ساکنان نوار غزه کشتی های مذکور به حرکت خود ادامه می دهند.

بر اساس این بیانیه، ۱۱ کشتی ائتلاف ناوگان آزادی حامل ۱۰۰ سرنشین از جمله تعداد زیادی از خبرنگاران و نیروهای امدادی است.