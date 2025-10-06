مافی: ایران توان تولید انیمیشن سینمایی را دارد

امیررضا مافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و اهمیت استمرار آن در تقویم فرهنگی کشور، بر ضرورت تداوم این رویداد به عنوان یادآور مسئولیت سینماگران در قبال نسل کودک و نوجوان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برگزاری سی‌وهفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد این رویداد صرفاً یک جشن فرهنگی نیست، بلکه نمود و یادآوری مداومی است که ما وظیفه داریم برای کودکان و نوجوانان فیلم بسازیم. استمرار این جشنواره تا دهه‌های آینده به ما یادآوری خواهد کرد که یکی از مهم‌ترین ژانرهای سینمای ایران، سینمای کودک و نوجوان است و نباید هیچ‌گاه از آن غافل شویم.

مافی با اشاره به نقش مرکز انیمیشن‌سازی سوره در این مسیر توضیح داد: تمام تلاش ما این است که آثاری تولید کنیم که مورد علاقه و توجه کودکان باشد. خود را مکلف می‌دانیم برای این قشر آثار هنری تولید کنیم و به همین دلیل بخش مهمی از تولیدات مرکز قابلیت حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را دارد. این جشنواره نه تنها فرصتی برای ارائه آثار است، بلکه هشداری برای کسانی محسوب می‌شود که گاه اهمیت سینمای کودک را فراموش کرده‌اند.

مدیر مرکز انیمیشن‌سازی سوره در ادامه درباره چالش‌های اصلی انیمیشن در کشور گفت: اگرچه در سال‌های اخیر وضعیت بسیار بهتر شده و انیمیشن ایران به بلوغ قابل توجهی دست یافته است، اما همچنان تأمین منابع مالی و توسعه زیرساخت‌های حرفه‌ای دو چالش اساسی در این حوزه محسوب می‌شود. برای اینکه چرخه تولید انیمیشن در کشور منظم و پایدار باشد، باید منابع بیشتری به آن اختصاص یابد. علاوه بر این، استودیوهای انیمیشن باید به صورت کامل و حرفه‌ای شکل بگیرند تا بتوانند چرخه تولید را به طور مستقل مدیریت کنند.

وی افزود: از نظر توانایی فردی و هنری، آرتیست‌های ایرانی قابل مقایسه با هنرمندان انیمیشن جهان هستند و در برخی حوزه‌ها حتی به آنان تنه می‌زنند. اما تفاوت ارزش ارز و ریال موجب شده بسیاری از نیروهای متخصص کشور جذب پروژه‌های خارجی شوند که این موضوع به تضعیف سرمایه انسانی داخلی منجر می‌شود. اگر بتوانیم شرایط اقتصادی و حمایت‌های پایدار ایجاد کنیم، بدون تردید استعدادهای ایرانی توانایی رقابت در سطح بین‌المللی را خواهند داشت.

مافی با اشاره به جایگاه ایران در عرصه جهانی انیمیشن تأکید کرد: ایران از معدود کشورهایی در جهان است که توانایی تولید مستقل انیمیشن سینمایی را دارد. این اتفاق در حالی رخ داده که بسیاری از کشورها هنوز در این حوزه به توان داخلی نرسیده‌اند. ما نمی‌توانیم خود را مشابه دیزنی بدانیم، اما توانسته‌ایم چرخه تولید سینمایی انیمیشن را به صورت مستقل و ملی شکل دهیم و این دستاوردی ارزشمند برای سینمای ایران است.

وی همچنین به اکران تازه‌ترین اثر سینمایی انیمیشن سوره اشاره کرد و گفت: فیلم سینمایی یوز هم‌اکنون روی پرده است و امیدواریم کودکان و نوجوانان آن را ببینند و از تماشای آن لذت ببرند.

مدیر مرکز انیمیشن‌سازی سوره در پایان خاطرنشان کرد: انیمیشن ایران با وجود تمام محدودیت‌ها در حال حرکت رو به جلو است. استمرار جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و تقویت زیرساخت‌های تولید می‌تواند آینده‌ای روشن برای این هنر-صنعت مهم در کشور رقم بزند.