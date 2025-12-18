قائم پناه: پروژه راه آهن مهمترین مطالبه مردم خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، پنج شنبه شب در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی و در جریان سفر هیأت دولت به استان خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از شورای تأمین استان، نیروهای امنیتی و انتظامی، مجموعه حفاظت ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت استان، شنیدن مطالبات مردم و جمع‌بندی دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود برگزار شد و حاصل برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی‌های گسترده در سطح ملی و استانی بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه خراسان جنوبی گفت: این استان با شش استان همجوار و همچنین مرز طولانی با افغانستان، از جایگاه راهبردی برخوردار است.

قائم پناه افزود: خراسان جنوبی دارای ۱۲ شهرستان بوده و ۶۴ درصد جمعیت آن شهری و ۳۶ درصد روستایی هستند و از نظر اقلیمی، استان در زمره مناطق خشک کشور قرار دارد و میانگین بارندگی سالانه آن حدود ۱۳۴ میلی‌متر است که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه منابع آب را دوچندان می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر پیشینه تاریخی و فرهنگی استان تصریح کرد: خراسان جنوبی از جمله استان‌های کهن و ریشه‌دار کشور است که جاذبه‌های متنوع گردشگری، مدارس و باغ‌های تاریخی، آرامگاه مشاهیر بزرگ ایران اسلامی و آثار ماندگار تمدنی را در خود جای داده است.

وی افزود: قنات بلده فردوس، با قدمتی متعلق به دوران ساسانیان و ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، نماد دانش ایرانیان در مدیریت آب و سازگاری با اقلیم خشک است.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت جمعیتی و اقتصادی استان افزود: جمعیت خراسان جنوبی حدود ۸۵۳ هزار نفر است و استان در کنترل نرخ تورم عملکرد مناسبی داشته، به‌طوری که نرخ تورم آن پایین‌تر از میانگین کشوری است.

معاون اجرایی رییس جمهور تأکید کرد: شاخص فلاکت استان نیز به دلیل کاهش تورم در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در حوزه امنیت اجتماعی، کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای، مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی، پایین بودن نرخ جرائم خشن و خودکشی، نشان‌دهنده وضعیت مطلوب امنیت و سرمایه اجتماعی در استان است.

وی آموزش و پرورش را از مهم‌ترین نقاط قوت خراسان جنوبی دانست و گفت: نسبت دانش‌آموز به معلم، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها و وضعیت فضاهای آموزشی استان بهتر از میانگین کشوری است. همچنین خراسان جنوبی از نظر تعداد مراکز آموزش عالی به ازای جمعیت، رتبه قابل توجهی در کشور دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و فرهنگی استان است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های زیرساختی استان اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل، استان با کمبود آزادراه و بزرگراه مواجه است و تراکم شبکه راهی متناسب با وسعت استان نیست که در همین راستا، اعتبارات لازم برای بهبود این وضعیت پیش‌بینی شده است.

قائم‌پناه بحران آب را مهم‌ترین مسئله استان برشمرد و تصریح کرد: مجموع مصرف آب استان حدود ۶۷۷ میلیون مترمکعب است که حدود ۹۸ درصد آن از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع زنگ خطری جدی برای آینده استان است و ضرورت دارد اصلاح الگوی مصرف، کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی، توسعه استفاده از پساب و منابع سطحی و تغییر الگوی کشت کشاورزی به‌صورت جدی دنبال شود تا از تنش‌های آبی و پدیده فرونشست زمین جلوگیری شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: توسعه صنایع تبدیلی، توجه به معادن، صنایع دستی و بهره‌گیری از موقعیت مرزی و ظرفیت‌های ترانزیتی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند. همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از مزیت‌های مهم استان است و از ابتدای دولت تاکنون ۸۹ مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر استان افزوده شده که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های مردمی پیش از سفر دولت گفت: مردم استان بیشترین رضایت را از خدمات گازرسانی، برق‌رسانی و آب لوله‌کشی داشته‌اند و در مقابل، کمبود فضاهای ورزشی و امکانات تفریحی از مهم‌ترین نارضایتی‌هاست.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین مطالبات مردم شامل رفع بیکاری، فعال‌سازی کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی، تأمین پایدار آب، بهبود معیشت، کنترل تورم، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل راه‌آهن و حل مشکل مسکن است.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مردم معتقدند به ظرفیت‌های معادن، صنایع دستی، ترانزیت و گردشگری استان توجه کافی نشده و انتظار دارند این مزیت‌ها به‌صورت عملیاتی وارد چرخه توسعه شود.

وی در پایان تأکید کرد: نباید چهره خراسان جنوبی به‌عنوان استانی محروم در افکار عمومی ترسیم شود.

وی گفت: این استان دارای ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است و با هم‌افزایی دستگاه‌ها، مشارکت مردم و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان مسیر توسعه متوازن و پایدار را برای خراسان جنوبی هموار کرد.