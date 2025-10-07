  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان سرد می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از سرد شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف ا قسمتی ابری واهد بود.

وی ابراز کرد: از بعد از ظهر امروز بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده می شود و بارش پراکنده باران مناطق مختلف را فرا می گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به وقوع وزش باد شدید به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کاهش می باید و در برخی از مناطق دمای کمینه ۳ تا ۶ درجه سامتی گراد زیر صفر می سد که در این میان کشاورزان اقدامات حفاظتی از محصولات کشاورزی را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: دمای فعی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی سرد شده است.

