رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان سرد می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف ا قسمتی ابری واهد بود.

وی ابراز کرد: از بعد از ظهر امروز بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده می شود و بارش پراکنده باران مناطق مختلف را فرا می گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به وقوع وزش باد شدید به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کاهش می باید و در برخی از مناطق دمای کمینه ۳ تا ۶ درجه سامتی گراد زیر صفر می سد که در این میان کشاورزان اقدامات حفاظتی از محصولات کشاورزی را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: دمای فعی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی سرد شده است.