مرتضوی: ۷ هزارتن انواع آبزیان درواحدهای پرورش ماهی زنجان تولید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده‌ مهری‌دخت مرتضوی اظهار کرد: از مجموع تولید شش‌ ماهه نخست امسال، بخش عمده مربوط به پرورش ماهیان سردآبی، به‌ویژه قزل‌آلای رنگین‌کمان است و مابقی نیز به ماهیان گرم‌آبی اختصاص دارد.

وی شهرستان‌های ماه‌نشان، زنجان و ایجرود را از قطب‌های اصلی تولید آبزیان در استان دانست و نقش این مناطق را در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش شیلات بسیار مهم ارزیابی کرد.

مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان با اشاره به اهمیت توسعه آبزی‌پروری در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار، افزود: میزان تولید ثبت‌شده در نیمه نخست سال، بیانگر ظرفیت بالای استان در این حوزه است و برنامه‌های حمایتی از بهره‌برداران، نوسازی تجهیزات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله اولویت‌های امسال شیلات استان به شمار می‌رود.

مرتضوی ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند فعلی و افزایش بهره‌وری، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی، سهم استان زنجان در صادرات آبزیان نیز در سال‌های آینده افزایش یابد.