علیجانی: ۱۴۲۲ اثر به دبیرخانه اجلاسیه نماز ارسال شد؛ ۱۳ مقاله برتر

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیجانی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: سی و دومین اجلاس سراسری نماز با موضوع «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان گیلان برگزار می‌شود و دانشگاه گیلان مسئولیت کمیته علمی این اجلاس را بر عهده دارد.

وی افزود:تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه هزار و ۴۲۲ اثر بود که بعد از ارزیابی و در مرحله اول، ۷۲۳ اثر در قالب‌های مقالات، پوستر و اینفوگرافی، تجربه زیسته، سایر تالیفات و تحقیقات مرتبط (۵۳۵ مقاله علمی، ۱۲۸ پوستر و اینفوگرافی، ۴۴ تجربه زیسته، ۱۶ سایر تالیفات و تحقیقات مرتبط) برای داوری نهایی انتخاب شده‌اند.

علیجانی اضافه کرد:استان گیلان با ارسال ۱۴۹ اثر، رتبه دوم را در میان استان‌های کشور به لحاظ تعداد آثار ارسالی کسب کرد و همچنین با داشتن ۸ اثر برگزیده، اولین استان از نظر تعداد آثار برگزیده در این اجلاس به شمار می‌رود.

وی گفت: محورهای علمی اجلاس شامل بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان، توسعه و ترویج فرهنگ نماز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات و بازسازی شخصیت متعالی دینی و معنوی آینده‌سازان در عصر فناوری‌های نوین است.

علیجانی ادامه داد:برای نخستین بار و با پیگیری‌های مستمر دانشگاه گیلان، مجوز مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برای این اجلاس اخذ شد که گامی مهم در ثبت و اعتباربخشی علمی آثار محسوب می‌شود.

وی افزود: دبیرخانه کمیته علمی متشکل از شش عضو و ۷۳ داور از دانشگاه‌های سراسر کشور بود و داوری آثار به صورت ناشناس، صرفاً با کد مقاله و بدون ذکر نام نویسنده و استان محل سکونت انجام شد تا روند ارزیابی به صورت عادلانه و بی‌طرفانه صورت گیرد.

علیجانی اضافه کرد: در مرحله دوم داوری ۱۳ مقاله برتر، ۵ تجربه زیسته، ۶ پوستر و اینفوگرافی و یک اثر از سایر تألیفات به عنوان نفرات اول تا سوم و شایسته تقدیر انتخاب شدند همچنین ۱۴۴ اثر برای ثبت در پایگاه استنادی ISC پذیرفته شده‌اند.