خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ مرضیه عالی پور: روستای هرچگان، واقع در استان چهارمحال و بختیاری، در ماه‌های اخیر شاهد یکی از مهم‌ترین تحولات آموزشی خود بوده است؛ تحولی که با پیگیری‌های مستمر خانواده‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مسئول به ثمر نشست. دغدغه اصلی خانواده‌های دانش‌آموزان این روستا، فراهم شدن شرایط آموزشی مناسب برای فرزندانشان بود؛ به‌ویژه جداسازی مدرسه ابتدایی دخترانه از پسرانه و تأمین معلم برای هر پایه تحصیلی.

این مطالبه، که ابتدا در سطح محلی مطرح شد، به‌سرعت بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد. رسانه مهر با پوشش گسترده این موضوع، صدای خانواده‌ها را به گوش مسئولان رساند و نقش کلیدی در پیگیری آن ایفا کرد. خواسته‌ای که در ابتدا ساده به نظر می‌رسید، در عمل نیازمند هماهنگی میان آموزش و پرورش شهرستان، اداره کل استان و حتی وزارت آموزش و پرورش بود.

خانواده‌ها با همدلی و اتحاد مثال‌زدنی، جلسات متعددی برگزار کردند، نامه‌نگاری‌هایی انجام دادند و حتی تا وزارتخانه نیز پیش رفتند تا صدای فرزندانشان شنیده شود. این هم‌افزایی اجتماعی، نشان داد که دغدغه آموزش در مناطق روستایی نه‌تنها زنده است، بلکه با قدرتی جمعی می‌تواند به نتیجه برسد.

در نهایت، با همکاری آموزش و پرورش و همراهی وزارتخانه، مدرسه ابتدایی دخترانه از پسرانه جدا شد و برای هر پایه تحصیلی، معلمی مجزا در نظر گرفته شد. اکنون دانش‌آموزان روستای هرچگان با آرامش خاطر در کلاس‌های درس حضور دارند و خانواده‌ها نیز از تحقق خواسته‌هایشان خرسندند.

این گزارش، روایتی است از تلاش جمعی، پیگیری رسانه‌ای و همدلی مردمی که منجر به حل یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزشی در این منطقه شد.

خوشحالی اولیا و دانش‌آموزان روستایی از تحقق عدالت آموزشی

خانم هاشمی یکی از مادران دانش‌آموزان مدرسه توحید در روستای هرچگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از توجه مسئولان به مطالبات آموزشی، گفت: امروز شاهد لبخند رضایت بر چهره اولیا، معلمان و دانش‌آموزان بودیم؛ چرا که صدای ما شنیده شد و حق تحصیل فرزندانمان به رسمیت شناخته شد.

وی با اشاره به تلاش‌های اهالی روستا و همراهی دانش‌آموزان اظهار کرد: با همت جمعی مردم، امروز روزی بود که شادی در چهره فرزندانمان موج می‌زد.

هاشمی افزود: همکاری اولیا، دانش‌آموزان و مسئولان باعث شد تا شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین خواسته‌های آموزشی باشیم. خوشحالیم که مسئولان صدای ما را شنیدند و پذیرفتند که حق تحصیل دانش‌آموزان روستایی برابر با حق تحصیل دانش‌آموزان شهری است.

این مادر در پایان ضمن قدردانی از مسئولان آموزش و پرورش و نهادهای همراه گفت: امیدواریم این مسیر با قوت ادامه یابد و هیچ دانش‌آموزی به دلیل محل زندگی‌اش از امکانات آموزشی محروم نماند.

حل مشکل آموزشی در روستای هرچگان با همدلی مردم و پیگیری رسانه‌ها

بیگی یکی دیگر از والدین دانش‌آموزان روستای هرچگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش‌های اهالی، شورا، دهیاری و رسانه‌ها، از حل معضل آموزشی این روستا خبر داد و گفت: با همت جمعی، موفق شدیم به خواسته‌ای برسیم که تا پیش از این دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید.

وی تصریح کرد: تقدیر و تشکر می‌کنم از همه اهالی شهیدپرور روستای هرچگان که طی دو هفته اخیر با صبر، پشتکار و همدلی، ما را در حل مشکل آموزشی روستا یاری کردند.

بیگی افزود: معضل مدرسه مختلط و دوپایه در روستای هرچگان که با فرهنگ بومی ما مغایرتی نداشت، با تلاش‌های فراوان مردم، شورا، دهیاری و همراهی رسانه‌های محترم، به نتیجه رسید و امروز شاهد تحقق خواسته‌ای هستیم که بسیاری از روستاهای دیگر از پیگیری آن عقب‌نشینی کرده بودند.

این والدین با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی گفت: فرزندان روستا در زمینه تحصیل هیچ تفاوتی با دانش‌آموزان شهری ندارند و آموزش در مقطع ابتدایی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان ضمن تشکر ویژه از مدیریت مدارس توحید و نبوت و اهالی روستای هرچگان خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل هم‌صدایی مردم بود؛ صدایی که به گوش مسئولان رسید و نشان داد با پیگیری و اتحاد، هیچ خواسته‌ای دور از دسترس نیست.

رفع کمبود معلم در مدارس روستای هرچگان با پیگیری‌های مردمی و مسئولان آموزش و پرورش و رسانه‌ها

سلیمانی مدیر مدرسه توحید روستای هرچگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه‌های آموزشی خانواده‌ها، از رفع مشکل کمبود معلم در مدارس این منطقه خبر داد و گفت: با تلاش‌های جمعی و همراهی مسئولان، سال تحصیلی جدید با امید و انگیزه آغاز شد.

مدیر و آموزگار مدرسه توحید روستای هرچگان، در نخستین روز آغاز رسمی سال تحصیلی گفت: امروز، پس از حدود دو هفته انتظار، شاهد حضور دانش‌آموزان در مدرسه هستیم. به دلیل پایین بودن تعداد دانش‌آموزان در برخی پایه‌ها، آموزش و پرورش ناچار شد کلاس‌هایی را به صورت دوپایه و با یک آموزگار برگزار کند که این موضوع با حساسیت خانواده‌ها مواجه شد.

وی افزود: اهالی روستا نسبت به کیفیت آموزش فرزندانشان دغدغه جدی داشتند و مطالبه‌گری مردمی شکل گرفت تا برای هر پایه، به‌ویژه در مدارس دخترانه، آموزگار مستقل اختصاص یابد.

سلیمانی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد با مدیرکل آموزش و پرورش استان، استاد هادی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک، و کارشناسان مربوطه، مکاتباتی با وزارتخانه انجام شد و در نهایت با ورود رسانه‌ها با اختصاص چند نیروی جدید، مشکل کمبود معلم در مدارس روستا رفع گردید.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با این حمایت‌ها و همراهی‌ها، بتوانیم سال تحصیلی را با کیفیتی شایسته آغاز کنیم و در خدمت دانش‌آموزان عزیز باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حل مشکل آموزشی دانش‌آموزان روستای هرچگان، نمونه‌ای موفق از تعامل سازنده میان مردم، رسانه‌ها و نهادهای دولتی بود.

خواسته‌ای که از دل خانواده‌ها برآمد، با پیگیری رسانه‌ای و همدلی اجتماعی به نتیجه رسید. این تجربه نشان داد که آموزش، به‌عنوان یکی از ارکان توسعه، نیازمند توجه ویژه در مناطق محروم است و با اتحاد و پیگیری، می‌توان موانع را از میان برداشت.

امروز، دانش‌آموزان هرچگان با امید و انگیزه در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند و این، دستاوردی است که باید آن را جشن گرفت.