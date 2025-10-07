  1. بین الملل
اسموتریچ: عملیات هفتم اکتبر بهایی سنگینی برای اسرائیل داشت

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه عملیات هفتم اکتبر بهایی سنگینی برای اسرائیل داشت، گفت: جنگ تمام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،« بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت: عملیات هفتم اکتبر جنبش حماس علیه اسرائیل، بهای سنگین و دردناکی برای ما داشت و باید در این خصوص تحقیقاتی صورت گیرد و مسئولان باید پاسخگو باشند.

وی افزود: جنگ تمام نشده است و کسانی هستند که ما را به عقب‌نشینی ترغیب و تهدید می‌کنند.

اسموتریچ گفت: ما در یک دوراهی هستیم. آیا تسلیم دشمنان خود در غزه خواهیم شد و به آنها اجازه خواهیم داد که در مرزهای ما بمانند و برای حمله بعدی آماده شوند؟

آیا اسرائیل بار دیگر به توافقات دیپلماتیکی می پیوندد که ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده‌اند؛ ندارند و به ضمانت‌های سست، اعتماد خواهد کرد؟

وزیر دارایی اسرائیل افزود: من اجازه نخواهم داد که کابینه ما سقوط کند و دو سال بسیج مردمی گسترده را هدر دهد.

