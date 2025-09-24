به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمدی فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حسینی‌کیا نماینده مردم کنگاور و سنقر در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان، از اهمیت این پروژه برای توسعه صنعتی و زیرساخت‌های شهرستان سخن گفت.

محمدی با اشاره به اینکه شهرستان سنقر و کلیایی دارای ۵۵ واحد صنعتی است که ۲۷ واحد فعال هستند، اظهار داشت: عمده مشکلات این واحدها شامل تأمین مالی، سرمایه در گردش و مهم‌تر از همه تأمین برق بود که با آغاز این پروژه، زمینه برای رفع این چالش‌ها فراهم می‌شود. وی افزود: پروژه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی با هدف تأمین برق پایدار برای واحدهای صنعتی و پتروشیمی و همچنین پشتیبانی از طرح توسعه شهرک صنعتی اجرا می‌شود و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آن صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی تصریح کرد: این پروژه حاصل پیگیری‌های مستمر حجت‌الاسلام حسینی‌کیا نماینده مردم و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه است و زمینه را برای توسعه صنایع انرژی‌بر و جذب سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد. محمدی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های برق برای فعالیت و توسعه پروژه‌های صنعتی و پتروشیمی شهرستان، اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح، مشکلات تأمین برق و گاز واحدها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه، آن را زیرساختی مهم برای توسعه شهرستان و نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت استان دانست و برای تمامی مسئولان و سرمایه‌گذاران آرزوی موفقیت و توفیق کرد.