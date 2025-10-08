به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پنج سال خشک امسال پاییز خشکی را تجربه می‌کنیم و اوضاع منابع ابی کشور به خصوص تهران خوب نیست یا به قولی بهتر است بگوییم؛ سدهای تهران به گل نشسته‌اند تا وخامت اوضاع مشخص شود و در مقایسه با سال گذشته سدهای پنج گانه تهران تنها ۲۴۴ میلیون متر مکعب پرشدگی دارند در حالی که سال گذشته این عدد نزدیک به دوبرابر وضع موجود بود و به ۴۷۱ میلیون متر مکعب می‌رسید.

بر اساس آمار و ارقام موجود از میان سدهای پنج‌گانه تهران تنها سد طالقان وضعیت نسبتا مناسبی دارد که آن هم در مقایسه با سال گذشته کاهش ۹۰ میلیون متر مکعبی آب در این سد را شاهدیم به طوری که هم اکنون ۱۶۶ میلیون متر مکعب ۴۰ درصد پرشدگی دارد در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۲۵۵ میلیون متر مکعب می‌رسید.

پس از سد طالقان وضعیت سایر سدها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند زیرا سد امیر کبیر در حال حاضر یک چهارم مدت زمان مشابه سال گذشته پرشدگی دارد که تنها به ۲۴ میلیون متر مکعب می‌رسد و ۱۴ درصد پرشدگی دارد در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۱۰۵ میلیون متر مکعب می‌رسید.

سد لار هم در شرایط فعلی تنها ۲ درصد پرشدگی دارد به عبارتی در حال حاضر حجم آب موجود در این سد ۱۹ میلیون متر مکعب است در حالی که سال گذشته به ۳۷ میلیون متر مکعب می‌رسید.

سد لتیان هم در شرایط فعلی با پرشدگی ۱۶ میلیون متر مکعب تقریبا به نصف سال گذشته پرشدگی دارد زیرا با وجود خشکسالی سال گذشته ایت عدد به ۳۷ میلیون متر مکعب می‌رسید.

سد ماملو نیز با ۱۹ میلیون متر مکعب پرشدگی نصف سال گذشته پرشدگی دارد زیرا سال گذشته این عدد به ۳۷ میلیون متر مکعب می‌رسید که نشان دهنده کاهش ۱۸ میلیون متر مکعبی این سد در یک سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش بارش‌ها و افزایش برداشت آب شرب و کشاورزی، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی کشور ــ به‌ویژه استان تهران ــ وارد کرده است. سدهای پنج‌گانه تهران که حدود ۹۰ درصد آب شرب پایتخت را تأمین می‌کنند، در پنج سال اخیر همواره با کاهش ورودی آب مواجه بوده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این روند و نبود بارش‌های مؤثر پاییزه و زمستانه، مدیریت مصرف آب و اعمال محدودیت‌های جدی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.