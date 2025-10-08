تقی زاده: صادرات از گمرک نوردوز ۷۲ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی زاده روز چهارشنبه با اعلام این خبر، عمده کالاهای صادراتی گمرک نوردوز را میلگرد، سیمان، پروفیل، میوه، کلینگر و سولفور سدیم عنوان کرد.

وی افزود: در همین مدت افزون بر ۲۷۴ هزار تن کالای صادراتی سایر گمرکات کشور نیز به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار از طریق گمرک نوردوز به خارج از کشور صادر شده است.

وی از انجام تشریفات گمرکی ورود موقت ۴ هزار و ۷۹۵ اظهارنامه در مدت یادشده خبر داد و گفت: از این تعداد، ۹۴ خودروی سواری و چهار هزار و ۷۰۱ دستگاه کامیون بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کمتر شده است.

مدیر گمرک نوردوز ادامه داد: میزان حجم کل ترانزیت داخلی و خارجی از نوردوز در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۷۶ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته و از اقلام عمده ترانزیتی می توان به لوازم یدکی خودرو، سیگار، میوه، انواع دستگاه ها و آهن آلات اشاره کرد.

تقی زاده اضافه کرد: در مدت یاد شده ۸۶ هزار دستگاه کامیون برای حمل و نقل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از گمرک نوردوز تردد داشته اند.

وی افزود: در این مدت ۳۴۱ هزار و ۲۰۷ مسافر از گمرک نوردوز تردد و خدمات گمرکی دریافت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

تقی زاده همچنین با اشاره به تشکیل ۵۶ پرونده قاچاق در مدت یاد شده، ارزش پرونده های متشکله را ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر گمرک نوردوز به وصول درآمد یک هزار و ۹۵۷ میلیارد ریالی این گمرک اشاره کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار برابر رشد داشته است.