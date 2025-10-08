به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله جودکی امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از رودخانه «کاکارضا» شهرستان سلسله، اظهار داشت: در این بازدید که باهدف رفع سریع مشکلات آبی ساکنان منطقه انجام شد، دادستان بهعنوان مدعیالعموم، دستور توقیف و جمعآوری دو دستگاه موتور تلمبه غیرمجاز را صادر کردند که بلافاصله پس از این دستور، ادوات غیرمجاز توسط اداره منابع آب شهرستان جمعآوری و به پارکینگ این اداره منتقل شد.
وی با تقدیر از حمایتهای دستگاه قضایی بهویژه دادستان شهرستان، گفت: با حمایتها و پیگیریهای مستمر و همچنین تلاش شبانهروزی پرسنل این اداره، علیرغم تنش آبی شدید و کاهش محسوس منابع آب سطحی و زیرزمینی، توانستهایم مدیریت منابع آبی را بدون بروز کمترین بحران پشت سر بگذاریم.
مدیر امور آب سلسله، افزود: خوشبختانه با اقدامات انجامشده، کشاورزان سراسر شهرستان توانستهاند نسبت به آبیاری اراضی تحت پوشش چاهها و موتور تلمبههای مجاز و همچنین اراضی ایستگاههای اصلی از جمله فیضآباد، اقدام کنیم.
جودکی، تصریح کرد: این اقدام جدی و هماهنگ، گام مؤثری در راستای حفظ و مدیریت بهینه منابع آب و مقابله با برداشتهای غیرمجاز بوده و نویدبخش رفع دغدغههای کشاورزان و ساکنان محلی خواهد بود.
