موتور تلمبه‌های غیرمجاز حریم رودخانه «کاکارضا» توقیف شدند

خرم‌آباد - رئیس امور آب سلسله از توقیف موتور تلمبه‌های غیرمجاز حریم رودخانه «کاکارضا» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله جودکی امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از رودخانه «کاکارضا» شهرستان سلسله، اظهار داشت: در این بازدید که باهدف رفع سریع مشکلات آبی ساکنان منطقه انجام شد، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، دستور توقیف و جمع‌آوری دو دستگاه موتور تلمبه غیرمجاز را صادر کردند که بلافاصله پس از این دستور، ادوات غیرمجاز توسط اداره منابع آب شهرستان جمع‌آوری و به پارکینگ این اداره منتقل شد.

وی با تقدیر از حمایت‌های دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان شهرستان، گفت: با حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر و همچنین تلاش شبانه‌روزی پرسنل این اداره، علی‌رغم تنش آبی شدید و کاهش محسوس منابع آب سطحی و زیرزمینی، توانسته‌ایم مدیریت منابع آبی را بدون بروز کم‌ترین بحران پشت سر بگذاریم.

مدیر امور آب سلسله، افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده، کشاورزان سراسر شهرستان توانسته‌اند نسبت به آبیاری اراضی تحت پوشش چاه‌ها و موتور تلمبه‌های مجاز و همچنین اراضی ایستگاه‌های اصلی از جمله فیض‌آباد، اقدام کنیم.

جودکی، تصریح کرد: این اقدام جدی و هماهنگ، گام مؤثری در راستای حفظ و مدیریت بهینه منابع آب و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز بوده و نویدبخش رفع دغدغه‌های کشاورزان و ساکنان محلی خواهد بود.

