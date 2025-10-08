برگزاری جلسه توجیهی مربیان «طرح امین» در شهرستان قروه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی رضایی ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی ویژه مربیان «طرح امین» که در سالن جلسات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با هدف تبیین برنامههای سال تحصیلی جدید و ارتقای کیفیت فعالیتهای تربیتی در راستای تحقق اهداف طرح، برگزار شده است.
وی افزود: این جلسه که بهعنوان بخشی از سلسله برنامههای آموزشی و توجیهی برای مربیان طرح «امین» در ابتدای سال تحصیلی برگزار شده، با هدف تأکید بر کیفیت بخشی به فعالیتهای تربیتی و آشنایی مربیان با برنامههای جدید سال جاری صورت گرفت.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان کردستان در پایان سخنان خود بر اهمیت برنامهریزیهای دقیق و همافزایی در راستای تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی طرح «امین» تأکید کرد و گفت: «طرح امین» به عنوان یک طرح مهم در حوزه تربیتی و فرهنگی با هدف تأثیرگذاری مثبت بر نسل جوان، نیازمند دقت و همکاری بیشتر در راستای بهبود فرآیندهای اجرایی و محتوایی است.
در این نشست، به بررسی نقاط قوت طرح در سالهای گذشته پرداخته و تاکید شد.
