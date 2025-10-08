بدری: ۴۰۱ میلیارد تومان کالای قاچاق در زنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی دو ماموریت ویژه دارد که یکی به جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و دیگری جرائم اقتصادی مثل پولشویی، اختلاس، زمین‌خواری و سایر موارد مربوط می‌شود.

وی در مورد عملکرد ۶ ماهه امسال این بخش عنوان کرد: در این مدت ۴۰۱ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف و به اموال تملیکی منتقل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان بیشترین تمرکز این بخش را مربوط به کشف پرونده‌های کلان و سازمان یافته خواند و گفت: این پرونده‌ها نسبت به سال گذشته با ۱۷ درصد افزایش مواجه است.

وی با اشاره به اینکه توقیف خودروهای شوتی نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: از ابتدای سال ۴۷ طرح سراسری، استانی و فرااستانی اجرا شده است.

بدری با اشاره به اینکه بیش از ۸۳ میلیارد تومان احتکار کالای اساسی در ۶ ماهه نخست سال کشف شده است، ادامه داد: این کالاها بیشتر شامل برنج، آرد، گندم و روغن می‌شود.

وی از افزایش ۷۷ درصدی پرونده‌های اقتصادی خبر داد و افزود: ارزش این پرونده‌ها نیز افزایش ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.