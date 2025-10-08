حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جزایر از دیرباز زیر نظر و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بودهاند و به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی خود، نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و ثبات منطقه دارند.
وی افزود: هر گونه طرح و ادعای غیرواقعی در خصوص این سرزمینها، توهینی آشکار به ملت بزرگ ایران و خلاف قواعد بینالمللی است. ملت ایران با آگاهی و هوشیاری کامل نسبت به این موضوع حساس، همواره حامی و پاسدار تمامیت ارضی کشور و این نقاط ارزشمند خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوموسی بوموسی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر هجمههای سیاسی و رسانهای، اظهار داشت: مسئولان و مردم باید همصدا و همدل در مقابل هرگونه اقدام تحریکآمیز ایستادگی کنند و اجازه ندهند دشمنان با شایعهپراکنی و تبلیغات سوء، وحدت ملی را به چالش بکشند.
شیرزاد حسنی در پایان سخنان خود بر نقش مهم رسانهها در اطلاعرسانی صحیح و هوشمندانه تاکید کرد و گفت: این رسانهها وظیفه دارند واقعیتها را با صراحت و شفافیت منعکس کرده و ضمن مقابله با دروغپردازیها، افکار عمومی را در جهت حفظ هویت و اقتدار کشور هدایت کنند.
