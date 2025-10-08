  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

مرادی: عملیات روکش آسفالت محور پونل–خلخال ۷۰ درصد پیشرفت دارد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در عملیات روکش آسفالت محور پونل–خلخال در شهرستان رضوانشهر خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت چشمگیر عملیات روکش آسفالت محور پونل–خلخال در شهرستان رضوانشهر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در طولی به میزان ۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است که تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت این محور در جابه‌جایی مردم و حمل کالا، افزود: هدف از اجرای این طرح، ارتقای کیفیت روسازی مسیر، افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور شهروندان و مسافران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات روکش آسفالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید و بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد داشت.

