مرادی: عملیات روکش آسفالت محور پونل–خلخال ۷۰ درصد پیشرفت دارد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت چشمگیر عملیات روکش آسفالت محور پونل–خلخال در شهرستان رضوانشهر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در طولی به میزان ۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است که تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت این محور در جابه‌جایی مردم و حمل کالا، افزود: هدف از اجرای این طرح، ارتقای کیفیت روسازی مسیر، افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور شهروندان و مسافران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات روکش آسفالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید و بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد داشت.