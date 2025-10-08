ربانی: فرزند آوری رکن اساسی اقتدار ملی و آینده ایران است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ربانی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه دومین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری که در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد، بر ضرورت ترویج فرهنگ فرزندآوری در مناطق روستایی و عشایری کشور تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی فرزندآوری را نعمتی الهی خواند و خطاب به پدران و مادران روستایی گفت: شما با عنایت الهی فرزندانی را به دنیا آورده‌اید که مایه خشنودی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) هستند و این فرزندان بالاتر از خورشید بر زندگی شما می‌درخشند.

وی افزود: فرزندآوری علاوه بر رضایت خداوند و ائمه اطهار، مایه برکت و عزت خانواده و جامعه است و ما موظفیم در راستای حفظ و توسعه فرهنگ اسلامی، دینی و ملی در زمینه جمعیت تلاش مستمر داشته باشیم.

ربانی بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها در تحقق سیاست‌های جمعیتی تأکید و خاطرنشان کرد: باید نگاه راهبردی و بلندمدت به آینده کشور داشته باشیم و فرهنگ فرزندآوری را به عنوان رکن اساسی اقتدار ملی تقویت کنیم.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید با تمام توان در جهت تحقق اهداف پویش جوانی جمعیت گام بردارند و از فرصت‌های حمایتی استفاده کنند.

وی گفت: پیامبر اکرم (ص) می فرمایند «خانه‌ای که فرزند ندارد، برکت ندارد»، امید است این اقدامات منجر به آینده‌ای سرافراز برای کشور شود.