به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سراسری معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران و جمعی از معاونان و مدیران ستادی و استانی روز ۱۶ مهرماه در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر لزوم حضور مدیران در میدان و اجرای برنامههای فرهنگی به صورت اثرگذار تأکید کرد و گفت: در دوره کنونی، ما باید مسئولیتها را بپذیریم وتوانمندیهایمان را در عمل نشان دهیم. برنامههای فرهنگی باید با نگاه تخصصی به حوزه ایثار و شهادت تدوین شوند و از ورود به فعالیتهای غیر مرتبط یا کماثر پرهیز شود. استفاده از ظرفیتهای عظیم جامعه ایثارگری در سطوح بینالمللی، ملی و استانی و تولید محتوا و خدمات فرهنگی با کیفیت، از دیگر اولویتهای بنیاد است.
وی با اشاره به راهبردهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر ضرورت تلاش برای جلب مشارکت و همافزایی بین استانها و ستاد تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که برنامهها با محوریت تخصصی فرهنگ ایثار و شهادت و با توجه به محدودیتها و اعتبارات موجود، اثرگذار باشند.
وی تشریح کرد: برنامهریزیها باید بر اساس مرجعیت ستادی و هماهنگی با استانها انجام شود و از نگاه بخشی و جزیرهای به فعالیتها پرهیز شود. تمرکز بر آموزش هدفمند جامعه ایثارگری، شناسایی و پرورش استعدادها و استفاده از عنصر خلاقیت و ابتکار در تولیدات فرهنگی نیز از نکات مهم برنامههای بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به اقدامات انجامشده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه برگزاری هفته شهید و تکریم خانوادههای شهدا، اولین بار بود که رئیس جمهور در جمع بیش از ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر از خانوادههای شهدا حضور یافت.
وی همچنین به برگزاری برنامههای تجلیل از شهدای مدافع حرم و آزادگان اشاره کرد و افزود: این اقدامات با انسجام، محتوا و اثرگذاری بیشتری نسبت به سالهای گذشته انجام شد. نگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران همواره بر کیفیت برنامهها و حضور میدانی مدیران و نه صرفاً کمیت یا تشریفات بوده است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر استفاده از ظرفیت سایر وزارتخانهها و دستگاهها در حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت: برای انجام فعالیتهای فرهنگی مرتبط با جامعه ایثارگری، باید برنامهها مشترک و هماهنگ باشد و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
وی بر پایش، رصد و پیگیری مستمر برنامهها و تولیدات فرهنگی تأکید کرد و افزود: هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارائه خدمات اثرگذار، علمی و مبتنی بر نیازهای جامعه ایثارگری است. همچنین برگزاری شورای مشاورین وزرا و دبیرخانههای تخصصی فرهنگی برای همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی، جزو برنامههای بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
سلیمانی مدیریت منابع، صرفهجویی و اولویتبندی برنامهها را مهم دانست و گفت: نباید اجازه دهیم کمبود نیرو یا محدودیت اعتبارات مانع اجرای برنامههای اثرگذار شود. هدف ما خدمت به جامعه ایثارگری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح ملی و بینالمللی است.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیران کل فرهنگی و همکاران ستادی، بر استمرار همافزایی، نوآوری و حضور فعال در تمام رویدادهای فرهنگی تأکید کرد و افزود: برنامهها باید با تدبیر، محوریت و اثرگذاری واقعی اجرا شوند تا نقش بنیاد شهید و امور ایثارگران در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ملموس باشد.
