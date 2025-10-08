به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی شرکت توزیع برق استان سمنان از سرمایه گذاری ۸۴۰ میلیارد تومان در حوزه نیروگاه های خورشیدی برای استان خبر داد و ابراز داشت: این نیروگاه ها با موفقیت به شبکه برق کشور وصل شدند.

وی با بیان اینکه این نیروگاه ها در شهرهای شاهرود، سرخه، مهدیشهر، دامغان و میامی احداث شدند، افزود: برای این طرح ها از توان دانش بومی استفاده شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه این نیروگاه ها توان تولید ۲۴ مگاوات برق را دارند، ابراز داشت: این نیروگاه ها طی دو ماه احداث و آزمایش های فنی را طی کرده است.

پاک طینت با بیان اینکه شرایط لازم برای سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه خورشیدی استان سمنان مهیا است، تصریح کرد: با هماهنگی بین بخشی، ارائه تسهیلات و اختصاص زمین سرمایه گذاران در این حوزه می توانند ورود کنند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۵۰ نیروگاه خورشیدی دیگر در استان راه اندازی می شود، افزود: این نیروگاه ها توان تولید. ۲۲۰ مگاوات برق را در استان سمنان خواهند داشت.