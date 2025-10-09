قرائتی: ۷۰۰ عنوان کتاب درباره نماز به چاپ رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی صبح پنجشنبه در سیودومین اجلاسیه سراسری نماز که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه بیبدیل نماز در اسلام اظهار کرد: قرآن کریم در آیات متعددی به اقامه نماز فرمان داده و آن را ستون دین معرفی کرده است.
وی با استناد به روایتی از معصومین (ع) گفت: در حدیثی آمده است که کسی که نماز را ضایع کند، خداوند او را ضایع خواهد کرد؛ این بیان، گویای عمق اهمیت این فریضه الهی است.
قرائتی با بیان اینکه بحث و توجه به نماز نسبت به گذشته، رشد چشمگیری داشته اما همچنان نیاز به کار جدی فرهنگی و تربیتی در این حوزه وجود دارد، افزود: باید از تمام ظرفیتهای رسانهای، آموزشی و فناورانه برای ترویج فرهنگ اقامه نماز استفاده کنیم.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه با اشاره به نقش مادران در تربیت دینی فرزندان گفت: اگر خانوادهها در آموزش نماز به کودکان نقش فعالی ایفا کنند، جامعهای دیندار و مقاوم در برابر آسیبها خواهیم داشت.
وی افزود: در راستای تقویت فرهنگ نماز و اقامه آن، بیش از ۲۰ هزار طلبه در مدارس علمیه کشور به صورت گسترده به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی میپردازند تا نقش خود را در ترویج فریضه نماز ایفا کنند.
حجت الاسلام قرائتی اضافه کرد: علاوه بر این، در سالهای اخیر صدها مسجد جدید در نقاط مختلف کشور ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است تا نیازهای معنوی مردم بهتر پاسخ داده شود.
وی گفت: بسیاری از ائمه جمعه، علاوه بر اقامه نماز جمعه، به صورت مستمر در مدارس و دانشگاهها حضور یافته و با جوانان و دانشآموزان دیدار و گفتگو میکنند تا اهمیت نماز و ارزشهای دینی را در میان نسلهای جدید نهادینه کنند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: «ان الصلوات تنهی عن الفحشی و المنکر»، قرآن کریم به صراحت در خصوص اهمیت نماز و نقش بازدارندگی آن از رفتارهای زشت و ناپسند سخن گفته است.
وی با اشاره به آمارهای نگرانکننده درباره ترک نماز گفت: بالای ۹۰ درصد مجرمین در زندان ها تارک الصلاة هستند لذا این موضوع اهمیت ترویج نماز و اقامه آن را بیش از پیش نشان میدهد.
قرائتی افزود: هرچه امکانات بیشتری در اختیار داشته باشیم، مسئولیتها نیز سنگینتر میشود البته اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز بسیاری از کارها باقی مانده و باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند.
ستاد اقامه نماز کشور در این مراسم گفت: رابطه ما با نسل نو در خطر است هرچه فضای مجازی و امکانات روز در اختیار فرزندان ما قرار میگیرد، اگر در کنار آن فرهنگ دینی و نماز تقویت نشود، دچار گسست عمیقتری خواهیم شد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: لازم است با استفاده از فناوریهای نوین، جذابیتهای بیشتری برای نسل جوان در حوزه نماز و معارف دینی ایجاد شود، تا مساجد بار دیگر به مأمن جوانان تبدیل شوند و فضای مجازی جایگزین ارتباط با مسجد و معنویت نگردد.
حجت الاسلام قرائتی با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش و اجرای سند تحول بنیادین گفت: مدتها است بحث سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مطرح است، اما تاکنون اقدام مؤثری در زمینه نماز صورت نگرفته است.
وی با لحنی انتقادی تأکید کرد: نماز، سند تحول نمیخواهد؛ مرد تحول میخواهد. ما به مدیرانی نیاز داریم که خودشان اهل نماز باشند و برای اقامه آن در مدارس دغدغهمند و پیگیر باشند.
