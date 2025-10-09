  1. بین الملل
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

اتحادیه اروپا: توافق در غزه پیشرفت بزرگی است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، گفت: این توافق یک دستاورد دیپلماتیک بزرگ و فرصتی برای پایان دادن به یک جنگ ویرانگر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در خصوص توافق توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در غزه اعلام کرد: توافق بر سر مرحله اول آتش‌بس غزه پیشرفت قابل توجهی است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، در این باره اضافه کرد: این توافق یک دستاورد دیپلماتیک بزرگ و فرصتی واقعی برای پایان دادن به یک جنگ ویرانگر و آزادی همه اسیران است. اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حمایت از اجرای این توافق انجام خواهد داد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیشتر با صدور بیانیه‌ ای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش‌ بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیه‌ ای از سوی کسی نبود.

این بیانیه می افزاید: با وجود اینکه تلاش‌های عربی و بین‌المللی را انکار نمی‌کنیم، اما بر حجم فداکاری‌های عظیم ملت فلسطین و شجاعت و دلاوری رزمندگانش در میدان تأکید می‌کنیم که با نیروهای دشمن مقابله کرده و شجاعتی بی‌سابقه در نبرد از خود نشان دادند؛ و اگر این نبود، مقاومت قادر به ایستادن به عنوان یک رقیب قدرتمند بر سر میز مذاکرات نبود.

