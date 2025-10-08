جلایر: استخراج غیرمجاز رمز ارز تهدیدی برای پایداری شبکه برق است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جلایر گفت: بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو، با هدف افزایش مشارکت مردمی در شناسایی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز دارایی و برخورد با متخلفین، از ابتدای مهرماه سال جاری سقف پاداش گزارش‌ دهندگان این مراکز تا ۳ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پاداش‌ گزارش مراکز استخراج غیر مجاز رمز دارایی به ازای هر دستگاه یک و نیم میلیون تومان محاسبه می‌شود که سقف آن نیز تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. وی تاکید کرد: بی تردید اجرای این دستورالعمل ضمن تسهیل در شناسایی مراکز غیر مجاز، به کاهش تلفات انرژی، صیانت از سرمایه‌های عمومی و پایداری شبکه سراسری برق کشور منجر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تشدید برخوردها با متخلفان و استخراج کنندگان غیر مجاز رمز دارایی در محدوده فعالیت این شرکت خبر داد و افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری، تعداد ۳۹۷ دستگاه استخراج کننده (ماینر) غیر مجاز از ۵۵ مرکز استخراج رمز ارز که فاقد مجوزهای قانونی بوده‌ و به صورت غیر مجاز از شبکه توزیع برق استفاده می‌کردند، کشف و ضبط شده است که این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ برابر رشد داشته است.

وی هدف از کشف مراکز غیر مجاز استخراج رمز دارایی را پایداری شبکه سراسری و استمرار تامین برق، جلوگیری از نوسانات برق و وارد آمدن خسارت به لوازم برقی مشترکین بیان کرد و ادامه داد: فعالیت دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمز ارز، یکی از دلایل ناترازی تولید و تقاضای انرژی برق در کشور است و علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به زیر ساخت‌ها و منافع ملی، باعث بروز نوسان در شبکه و آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس پایش هوشمند مصرف و تقویت نظارت را از جمله راهکارهای موثر برای جلوگیری از گسترش این پدیده شوم دانست و افزود: مردم در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی اطلاعات مراکز مذکور را گزارش داده و ضمن همراهی و همکاری با مجموعه صنعت برق، از پاداشهای مالی مربوطه نیز بهره مند گردند.

جلایر با بیان این که اطلاعات عاملان شناسایی و شهروندان در این خصوص کاملا محرمانه حفظ می‌شود، خاطرنشان ساخت: افرادی که اطلاعات قابل استنادی درباره استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های رمزارز ارائه دهند، با توجه به میزان اهمیت گزارش خود، می‌توانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.