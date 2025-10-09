به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات تامین آب شهر جدید ایوانکی در فرمانداری گرمسار ضمن اشاره به راهکارهای تامین آب مورد نیاز صنایع و شهرهای جدید مانند ایوانکی بیان کرد: وزارت نیرو راهکارهای مختلفی را در دستور کار قرار داده که بازچرخانی آب یکی از اولویت دار ترین آنان است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در کنار بهره برداری از منابع آبی در ایوانکی افزود: بخش زیادی از نیاز آبی شهرها از طریق منابع محلی تامین می‌شود و این روند باید در ایوانکی نیز اجرا شود تا نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت شهر پوشش داده شود.

عضو کابینه چهاردهم با بیان اینکه نگاه منطقه‌ای به منابع آبی به‌ویژه میان استان‌های تهران و سمنان در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد تاکید کرد: اتصال این مناطق به‌عنوان یک فلات آبی می‌تواند بخشی از مشکلات تامین آب را برطرف کند اما کماکان تاکید ما بر مدیریت مصرف نیز است.

علی آبادی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که برخی از چاه‌های موجود در محدوده آلوئک قابلیت تجهیز و بهره‌برداری مجدد را دارند، گفت: این مجموعه می‌تواند برای تامین آب ایوانکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پنج حلقه چاه با ظرفیت تامین ۵۳۰ لیتر بر ثانیه در این منطقه شناسایی شده و در صورت تجهیز و اتصال به خط انتقال، بخشی از نیاز شهر را تامین می‌کند، افزود: با توجه به ورود هزار و ۷۰۰ خانوار جدید تا پایان امسال در قالب نهضت ملی مسکن باید از هم‌اکنون منابع لازم پیش‌بینی و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد.